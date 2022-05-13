İBB'den yeni skandal! İSKİ'ye ait su borusu patladı!

Kartal'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi E5 Yanyol'da İSKİ'ye ait içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Borudan tazyikle çıkan su, metrelerce yükseğe çıktı.Vatandaşların üzerine bölgeye gelen İSKİ ekipleri suyun akışını durdurarak tamir için çalışmalara başladı.Patlama nedeniyle E5 Yanyol'da trafik yoğunluğu yaşandı.