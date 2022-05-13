Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'na bakanlıktan çağrı!
Dün Fransa'daki Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dün Fransa'daki Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.