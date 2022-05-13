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Beyaz Gazete
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FETÖ'ye şafak operasyonu! 19 şüpheli gözaltında..

İstanbul ve Ankara merkezli iki ayrı soruşturma kapsamında çok sayıda ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 13.05.2022 - 09:29 Güncelleme: 13.05.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'ye şafak operasyonu! 19 şüpheli gözaltında..
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında örgütün TSK ve emniyet mahrem imam düzeyinde şüphelilerin de olduğu öğrenildi.

ANKARA MERKEZLİ BEŞ İLDE OPERASYON: 7 GÖZALTI VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde, gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 7’si yakalanarak gözaltına alındı.
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