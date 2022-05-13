  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fare poğaçaların içinde cirit attı! İnceleme başlatıldı!

Kocaeli'de bulunan bir dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların olduğu vitrine giren farenin görüntüsü sosyal medyada yayılırken, Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kafeye yönelik inceleme başlatıldı.

Ekleme: 13.05.2022 - 17:01 Güncelleme: 13.05.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Fare poğaçaların içinde cirit attı! İnceleme başlatıldı!
Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenler, tepki gösterdi.

Fare poğaçaların içinde cirit attı! İnceleme başlatıldı!

Görüntüler üzerine Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kafeye yönelik inceleme başlatıldı.

Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde, kafedeki poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü.

Fare poğaçaların içinde cirit attı! İnceleme başlatıldı!

Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, poğaça tepsisine kadar gelip, gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi. Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi.
İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama
MSB: 52 terörist öldürüldü
CHP'li belediyeler DHKP-C'nin sponsoru oldu! Soruşturmada DHKP-C itirafçılarından şok ifadeler!
Bozdağ: Ana muhalefetin yargıyı tehdit etmesi kabul edilemez
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Ağrı Dağı'nda 80 gün süren operasyon! 'Ölmek istemiyorsanız dışarı gelin'
'İBB Sultan' kim? Mahkemeden dikkat çeken İBB kararı! O kayıtlar tek tek incelenecek
Çataklı: 15 bin sığınmacının vatandaşlığının iptal edildiği haberleri uydurma
Nureddin Nebati: Alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız!
Yunan basını: Erdoğan'ın rakipleri için işler iyi gitmiyor
Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki: Kaos planı boşa çıktı
Ukrayna askerleri Rusları pusuya düşürdü!
İBB'den yeni skandal! İSKİ'ye ait su borusu patladı!
Katledilen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde skandal!
Yerli savaş uçağı ile SİHA'lara MİT koruması
Başkan Erdoğan’dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın
Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı öldü
5'inci Huzur Operasyonu gerçekleştirildi! 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı!
Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırı davasında karar açıklandı: Sanıklar beraat etti
ABD'den YPG kontrolündeki bölgelerde üslerine asker yığıyor!
TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

TÜİK kritik verileri açıkladı! İstanbul'da en çok nereli yaşıyor?

Elon Musk: Twitter anlaşması askıya alındı

Elon Musk: Twitter anlaşması askıya alındı

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!