Devlete 'seri katil' diyen Kaftancıoğlu'na Batılı dostlarından destek!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, devlete katil diyerek teröre destek veren CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.Kararın ardından Alman siyasiler Kaftancıoğlu'na destek verirken skandal ifadelerle Başkan Erdoğan ve Türk yargısını hedef aldılar. Türkiye'nin hukuk devleti rolünü sorgulamaya kalkışan Alman siyasiler Canan Kaftancıoğlu'nun hiçbir suç işlemediğini söyleyecek kadar da ileri gittiler.İşte Alman siyasilerden yapılan o açıklamalar:Yeşiller milletvekili, Almanya Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Max Lucks:"Arkadaşım, Türk muhalif politikacı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığından beri Türk yargısının hedefindeydi. Şimdi de 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa'daki insan hakları için yeni bir dip nokta."Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Aydan Özoğuz:"Canan Kaftancıoğlu na verilen ceza siyasi bir skandal ve sarsıcı bir karar. 2019'daki davasında oradaydım. Hukuk devleti ilkelerine yönelik çokça ihlal var. Tam da AKP'ye karşı başarılı seçim kampanyası yürütebilen bir kadına karşı. Rezalet."Almanya'da federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı ve Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD'nin meclis grup başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.Açıklamada, "SPD Meclis Grubu bu siyasi kararı ve muhalif politikacılara yönelik sistematik yaptırımları protesto ediyor" dendi. Kararın Türkiye'nin hukuk devleti ilkeleri bakımından ne kadar kötü bir yerde bulunduğunu bir kez daha ortaya koyduğu iddia edildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde hukuk devleti ilkelerinin korunması ve ona göre hareket edilmesinin belirleyici öneme sahip olduğunu öne sürüldü.Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin çatı örgütlenmesi olan Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) de yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi ve Canan Kaftancıoğlu'nın hiçbir suç işlemediği öne sürüldü.