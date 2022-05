Cumhurbaşkanı Erdoğan AKM'de konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği ''Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'' açılış töreni ve ''Reis Bey'' tiyatrosunun gösteriminde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Necip Fazıl şairlerin sultanıydı. Bunun yanında emsalsiz bir hatipti. Mazi ile ati arasında irtibatın koparıldığı bir dönemde kabalıkların ve kalabalıkların karşısına eserleriyle çıktı. Üstad Necip Fazıl, davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı. 'Umudun, kurtuluşun, diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir' demekten bir an olsun geri durmadı.Ayasofya tam da üstadın dediği şekilde açıldı. Kendisinin ardından okunan hatmin duasının orada okunacak olması da bu ulu mabedin asli misyonuna dönüşünün işaretidir. Mesele hancı yolcu meselesi. Biz de bu dünyada yolcuyuz. Üstat bütün dâhiler gibi anlatılması zor bir sanatkârdı. Osmanlı'yla Cumhuriyet dönemiyle toplumla ve siyasetle ilgili hakikatleri korkusuzca dile getirdi. O zorluğu çileyi seçti. Davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı.Şerefi, izzeti, güzeli dışarıda arayanlara vatan coğrafyasını, tarihimizi işaret etti. Necip Fazıl, bu millete kimsenin inayetine mecbur kalmadan var olabileceğini gösterdi. En büyük şiarı sahiciliğiydi. Gerici gibi aşağılamalara maruz kaldı. O günlerin gazeteleri her mahkemeye çıkışını müjde gibi duyurdular.Karşılarında saldırılara şiirleriyle yanıt veren Necip Fazıl vardı. Üstadın eserleri neslimizle birlikte gençlerimizin ufkunu aydınlatmaya devam ediyor. Hala Sultan Abdülhamit'e dil uzatanların olduğunu gördükçe ustanın doğruluğunu tekrar anlıyoruz. Asırlar geçse de ülkenin tarafları değişmiyor. Bugün de kifayetsiz muhterisler mevcutO dönem öz yurdunda parya olan bu millet, özgüveni onun kelimelerinde buldu. Necip Fazıl, bu millete kimsenin icazetine muhtaç olmadan var olunabileceğini gösterdi.Fikir dünyası çoraklaşmış heyecanı körelmiş, azmi kırılmış bir milletin büyük davaları taşımaya ve güçlü bir gelecek inşa etmeye gücü yetmez. Zorluklar bu mücadeleden geri kalma bahanesi olamaz.Dün de kendi bencil hesapları için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyenler vardı. Bugün de aynı yoldan gidenler var.Kalabalıklar içinde tek kalsak da mücadele vereceğizBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği ''Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'' açılış töreni ve ''Reis Bey'' tiyatrosunun gösteriminde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Necip Fazıl şairlerin sultanıydı. Bunun yanında emsalsiz bir hatipti. Mazi ile ati arasında irtibatın koparıldığı bir dönemde kabalıkların ve kalabalıkların karşısına eserleriyle çıktı. Üstad Necip Fazıl, davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı. 'Umudun, kurtuluşun, diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir' demekten bir an olsun geri durmadı.Ayasofya tam da üstadın dediği şekilde açıldı. Kendisinin ardından okunan hatmin duasının orada okunacak olması da bu ulu mabedin asli misyonuna dönüşünün işaretidir. Mesele hancı yolcu meselesi. Biz de bu dünyada yolcuyuz. Üstat bütün dâhiler gibi anlatılması zor bir sanatkârdı. Osmanlı'yla Cumhuriyet dönemiyle toplumla ve siyasetle ilgili hakikatleri korkusuzca dile getirdi. O zorluğu çileyi seçti. Davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı.Şerefi, izzeti, güzeli dışarıda arayanlara vatan coğrafyasını, tarihimizi işaret etti. Necip Fazıl, bu millete kimsenin inayetine mecbur kalmadan var olabileceğini gösterdi. En büyük şiarı sahiciliğiydi. Gerici gibi aşağılamalara maruz kaldı. O günlerin gazeteleri her mahkemeye çıkışını müjde gibi duyurdular.Karşılarında saldırılara şiirleriyle yanıt veren Necip Fazıl vardı. Üstadın eserleri neslimizle birlikte gençlerimizin ufkunu aydınlatmaya devam ediyor. Hala Sultan Abdülhamit'e dil uzatanların olduğunu gördükçe ustanın doğruluğunu tekrar anlıyoruz. Asırlar geçse de ülkenin tarafları değişmiyor. Bugün de kifayetsiz muhterisler mevcutO dönem öz yurdunda parya olan bu millet, özgüveni onun kelimelerinde buldu. Necip Fazıl, bu millete kimsenin icazetine muhtaç olmadan var olunabileceğini gösterdi.Fikir dünyası çoraklaşmış heyecanı körelmiş, azmi kırılmış bir milletin büyük davaları taşımaya ve güçlü bir gelecek inşa etmeye gücü yetmez. Zorluklar bu mücadeleden geri kalma bahanesi olamaz.Dün de kendi bencil hesapları için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyenler vardı. Bugün de aynı yoldan gidenler var.Kalabalıklar içinde tek kalsak da mücadele vereceğizNecip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği ‘'Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'' açılış töreni ve ‘'Reis Bey'' tiyatrosunun gösterimine katılıyor.