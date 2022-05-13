Çin'li turistleri sahte baskınla soyuyorlardı! Özel ekip kuruldu, 4 şüpheli yakalandı!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde konaklayan Çin uyruklu turistler, 2'si polis olan 5 şüpheli tarafından sahte polis baskınıyla soyuldu. Turistlerin kaldığı villadan 65 bin dolar değerindeki kripto para olan soğuk cüzdan ve 45 bin Türk lirasını gasp eden şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderildi.İstanbul'da yaşayan şüpheli Erkan Selimoğlu, iddiaya göre; Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde görev yapan 'Pinti' lakaplı polis memuru Emin Yıldırgan'ı arayıp tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı. Selimoğlu'nun 'Çinlilerin evini basıp kısa zamanda zengin olabiliriz' teklifini kabul eden Yıldırgan, kendisi gibi polis olan Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam ile birlikte plan yaptı.Beytullah ÖzgaznepVİLLAYA SAHTE BASKINTeknik takibe yakalanmamak için telefonlarını Muğla'da bırakıp otomobille İstanbul'a giden 4 kişi, Küçükçekmece'de buluştukları Erkan Selimoğlu ile birlikte harekete geçti. Polis memurları Yıldırgan ve Özgaznep'in getirdiği polis yeleklerini giyen 5 şüpheli, Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenledi. Şüpheliler, sahte operasyonda turistlerin 65 bin dolar değerinde kripto parasının bulunduğu soğuk cüzdanı, cüzdanın şifresini ve 45 bin Türk lirasını alarak kaçtı.Emin YıldırganÖZEL EKİP OLUŞTURULDUBir süre sonra gasp edildiklerini anlayan Çinli turistler, ihbarda bulundu. Çinli turistlerin ifadesinin ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen güvenlik güçleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Oktay Çam5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kurulan özel ekip, şüphelileri Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Kripto para cüzdanıyla 45 bin TL'nin şüphelilerin evlerinde bulunamadığı öğrenildi. İstanbul'a götürülen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı.Ali Yılmaz