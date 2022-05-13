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Çığır açan keşifte dikkat çeken 'Türk' ayrıntısı!

Dün, uluslararası alanda ortak bir konferansla düzenlenen basın toplantısında çığır açıcı bir keşif açıklandı. Tüm dünya bu keşifle heyecanlanırken, bu haberi Arizona Üniversitesi'nde görev yapan Türk Astrofizik Uzmanı Dr. Feryal Özel'in tanıttığı ortaya çıktı.

Ekleme: 13.05.2022 - 09:58 Güncelleme: 13.05.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Çığır açan keşifte dikkat çeken 'Türk' ayrıntısı!Bilim dünyası oldukça heyecanlı bir keşif yaptı. Samayolu Galaksisi'nin merkezinde gizlenen ve 'canavar' olarak isimlendirilen kara delik ilk defa fotoğraflandı. Devasa bir kütleçekimi içinde dolaşan ve her maddeyi yutan süper kütleli kara delik Sagittarius A olarak isimlendiriliyor.

Söz konusu duyuruyu ABD merkezli olarak Almanya, Çin, Meksika, Şili, Japınya ve Tayvan'daki eş zamanlı basın konferansları ile yapıldı.

Çığır açan keşifte dikkat çeken 'Türk' ayrıntısı!

Washington'daki basın toplantısında bilim dünyasının 'canavar' olarak isimlendirdiği kara deliği tanıtan ise Türk Astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel oldu. Özel kara deliği 'galaksimizin merkezindeki nazik dev' olarak nitelendirdi.

1975 yılında İstanbul'da doğan Özel, başarılarla dolu eğitim yıllarından ardından üniversite için ABD'ye gitti. Danimarka'da yüksek lisans yapan Özel, ABD'ye geri dönüp Harvard'a geri dönüp doktora programına başladı.

Özel, 2002-2005 yılları arasında NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yaptı. 2005 yılında profesörlük unvanını aldı. 2003 yılında dünyanın en tanınan bilim insanlarının yer aldığı 'Büyük Fikirler' listesinde yer aldı.

Özel, şu anda Arizona Üniversitesi'nde astronomi ve fizik dersleri veriyor.

Çığır açan keşifte dikkat çeken 'Türk' ayrıntısı!

Dev kara delik, Dünya'nın 4 milyon katı bir kütleye sahip. Ve ayrıca 26 bin ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Yani uzaklığı Dünya'dan 5,9 trilyon mil uzakta.

Olağanüstü yoğun nesneler olan kara deliklerin çekimi o kadar güçlü ki yer ışık bile onlardan kaçamıyor.

Projeyi yürüten bilim insanları kara deliği temsil eden bir karanlık bölge arıyorlardı. Bu kara deliğin gölgesi kara delik hakkında bilgi veriyor.

Bir radyo astronomu Sagittarius A ile ilgili 'M87'deki kara delikten bin kat daha az kütleli, ancak galaksimize oldukça yakın. Bu nedenle daha büyük görünüyor' dedi.
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