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CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde aralarında CHP’li Belediye Başkanı Bülent Öz’ün şoförünün de olduğu 3 belediye personeli akşam saatlerinde Çan Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla polis tarafından ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Belediye personelinin ifadeye çağrılma gerekçesinin Belediye Başkanı Bülent Öz’ün kuzeni Ö.E.’nin savcılığa yaptığı suç duyurusu olduğu ileri sürüldü.

CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti
Ekleme: 13.05.2022 - 22:38 Güncelleme: 13.05.2022 - 22:45 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyede kirli ortaklık: Başkanın kuzeni deşifre etti
Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; irtikap suçlamasıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 3 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. 3 çalışanın ifadeye alınma gerekçesinin bir süre belediyeye iş yapan, aynı zamanda belediye başkanı Bülent Öz'ün kuzeni olan müteahhit Ö.E.'nin savcılığa yaptığı suç duyurusu olduğu ileri sürüldü.


İddiaya göre uzun süredir Çan belediyesine işler yapan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu olan Ö.E. yaptığı işlerden dolayı uzun bir süredir belediyeden alacağını alamayınca Belediye de yaşanan bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na müracaatta bulundu. Ö.E. nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

POLİS NEZARETİNDE İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Soruşturma kapsamında Çan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri muhasebe müdürü A.Y., şoför Z.Y. ve personel Müdürü Ş.U.'nun ifadesine başvurmak üzere karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından personel Adliye'ye sevk edilirken ilerleyen saatlerde Belediye Başkanı Bülent Öz'ün de ifadesine başvurulacağı ileri sürüldü.



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