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Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı öldü

Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı öldü
Ekleme: 13.05.2022 - 13:25 Güncelleme: 13.05.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı öldü
BAE resmi ajansı WAM, Başkanlık İşleri Bakanlığına dayandırarak verdiği haberinde Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BAE halkı, Arap ve İslam ülkeleri ile tüm dünyaya Al Nahyan'ın cuma günü 74 yaşında vefat ettiği haberinin duyurulduğu" ifade edildi.

Ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği kaydedilirken, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceği belirtildi.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD EL-NAHYAN KİMDİR?
1948 doğumlu olan Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan Abu Dabi Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdiki devlet başkanıydı. Ölen babası Zayid bin Sultan el-Nahyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı. Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanıdır
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