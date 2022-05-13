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Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde hudut karakoluna PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar (20), memleketi Balıkesir’in Balya ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 13.05.2022 - 16:37 Güncelleme: 13.05.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir, şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladıGaziantep'in Karkamış ilçesinde hudut karakoluna PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar (20), memleketi Balıkesir’in Balya ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Er Oktay Salar’ın cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Balıkesir’in Balya ilçesinin kırsal Çamavşar Mahallesi'ne getirildi.

Burada, Piyade Er Oktay Salar için babevinden helallik alındı. Ardından Salar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören için mahalle meydanına götürüldü.

Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir’in AK Parti ve CHP’li milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Törende, şehidin babası Mehmet Salar (44) ve annesi Fatma Salar (40), görevlilerin desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Salar çifti, evin tek çocuğu olan oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit Piyade Er Oktay Salar’ın tabutu, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Şehit Salar, kırsal mahalle mezarlığına götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.
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