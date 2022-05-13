: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, EYT ve temmuz zammı açıklaması: Bu ayın sonu itibariyle...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.' dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde.' ifadelerini kullandı.Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı Temmuz ayında yapılacak zamları bekliyor. Zam oranıyla ilgili ipuçları gelmeye davam ederken, ek artış da gündemdeki yerini koruyor. 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. 6 Aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memur ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme zammı haricinde alacakları enflasyon farkını belirleyecek.YÜZDE 31.71 KESİNLEŞTİNisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arına da ortaya çıkmış oldu. 6 aylık enflasyonun belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri kaldı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon arını yüzde 31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.Nisan enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Nisan enflasyonuna göre 4 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Nisan ayı enflasyonuna baktığımızda 4 aylık oran yüzde 31,71 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 oldu. İlk 4 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +24,21 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 31.21 oldu. Bu rakama Mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek.FARKLI HESAPLAR GÜNDEMDEEnflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı haricinde emekliler ve memurlar için Ocak ayında yapılan ek artışa benzer bir sosyal refah desteği de gündemde. Buna göre üç formül de öne çıkıyor. Öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta 2.500 TL'ye çıkartılan taban maaşlarının artırılması bir formül olarak duruyor. Bunun dışında yine tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da düşünülüyor. Bir başka formüle göre ise memur ve memur emeklileri için belirlenen yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammının yükseltilmesi. Bu formüller ayrı ayrı uygulanabileceği gibi hepsi de aynı anda gündeme gelebilir.EN AZ MAAŞ 4 BİN TL Mİ OLUYOR?Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti: 'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Bin 100 liralık bayram ikramiyesini biz 400 lira artırmış olsaydık bunun maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Maliyet daha fazla ama daimi olacak. Her aya yansıyacak. Yaklaşık 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek.'Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesapladık. Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. 13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zam la birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 2 bin 41 liraya yükselmiş ve 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2 bin 41 liraya yüzde 34.62'lik zam geldiğinde rakam 2 bin 748 liraya çıkacak. 800 bin kişinin içinde ölüm maaşı alanların da olduğu hesaba katılırsa burada taban maaş hesabı yine 3500-4000 TL arasında olacak.HESAP NASIL YAPILIYOR?Taban maaş artışları uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor. Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı. Dul yetim maaşlarında ise hisse oranında maaş verildiği için tamamlama da buna göre yapılıyor. Yani taban maaş 4000 bin lira ise yüzde 50 oranında ölüm maaşı alan bir eş için tamamlanacak rakam 2.000 TL olarak belirleniyor.3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI ORTAYA ÇIKTIKamuda çalışan milyonlarca memur ve Emekli sSandığ3ı emeklisinin hem maaşlarını hem de ikramiyelerini artıracak ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Kamu oyunda 3600 ek gösterge çalışması olarak bilinen ancak tüm unvanlardaki ek göstergeleri değiştirecek çalışma ile ilgili iki toplantı yapılmıştı. Yarın yapılacak son toplantıda taslaklara son şeklin verilmesi,. Kamu tarafının belirlediği çerçevenin masada sendikalar ile tartışılması bekleniyor. Daha önceki çalışmalarda Memur-sen tekliflerini ve taleplerini iletmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri , alternatif rakamlar ve mali yükü konusunda çalışmalarını tamamladılar. Ek gösterge aralığına göre; aktif çalışanların dağılımı ile emekli olanların sayısı, bugün emekliliğe hak kazananlar ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde emekli olabileceklerin tahmini sayısı üzerinde simülasyonlu çalışmalar hazırlandı.Yapılan çalışmalarda; Öğretmenler, polisler din görevlileri ve hemşirelerden oluşan 4 meslek grubuna yönelik ek gösterge düzenlemesi; diğer unvanları da etkiliyor. Kamu personel sisteminde yapılacak ek gösterge düzenlemesi , kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı açısından bazı kadrolarda da ek gösterge düzenlemesi yapılması sonucunu ortaya çıkardığı belirlendi.Ek gösterge düzenlemesinde öne çıkan unvanlar ise şöyle sıralanıyor:*Ek göstergesi (3600) olan genel müdür yardımcısı, daire başkanı, başkan yardımcısı, grup başkanı,*Ek göstergesi (3000) olan üniversite genel sekreter yardımcıları,*Ek göstergesi (3000) olan belediye bağlı kuruluş daire başkanları,*Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve ek göstergesi (3600) olan daire başkanı, birinci sınıf emniyet müdürleri ile ek göstergesi (3000) olan ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürleri,*Ek göstergesi (3600) olan bakanlık il ve bölge müdürleri ile ek göstergesi (3000) olan bakanlık il müdürleri ile bağlı kuruluş bölge müdürleri ve bunların yardımcıları,*Ek göstergesi (3000) olan avukat, hukuk müşaviri, istatistikçi, kimyager vb. meslek personeli,*Ek göstergesi (2200) olan teknikerlerin ve diğer yükseköğrenim görmüş memurlar,*Ek göstergesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı personeli.TEKLİF BEKLİYORUZMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzincan İl Divanı'nda yaptığı konuşmada, 'Toplu sözleşme masasında aldığımız ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi kararımızda 3. toplantıya kadar Memur-Sen tarafı olarak söyleneceklerimizi aktardık. Şimdi teklifi bekliyoruz. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerini de gösterge içerisine almak, kamu görevlilerinin ek gösterge düzenlemesindeki asıl muradı olan emekli maaşı ve ikramiyesine dokunacak adımları atmak için hükümet tarafı bu çalışmayı tarihi bir fırsat olarak kullanmalıdır' demişti.ÇERÇEVE BELİRLENİYOREk gösterge; esas itibariyle memurun kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu esas alınarak belirleniyor. Buna göre ek gösterge artışının etkileri şu şekilde olacak:*Ek gösterge emeklilik aylığının ve emekli ikramiyesinin belirlenmesinde etkili oluyor.*Ek gösterge artışı, esas itibariyle 2008 yılından önce memuriyete giren ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların emekli aylık ve ikramiyesini daha fazla etkileyecek.*Devlet memurlarının ek gösterge rakamları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde düzenlenmiştir.*Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM idari teşkilatı personelinin ek gösterge rakamları 375 sayılı KHK'ya ekli (IV) sayılı cetvelde düzenlenmiştir.