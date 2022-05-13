BAE'de zorunlu askerlik yasası onaylandı

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayid Al Nahyan'ın onayladığı anayasanın 43'üncü maddesiyle birlikte, 18 yaşını dolduran erkek vatandaşların askere gitmesi zorunlu hale geldi.İlk çalışmaların bu yılın Ocak ayında yapıldığı zorunlu askerlik yasasına ilişkin kanuni düzenlemede, 'Her vatandaşın kutsal vatanı koruma görevini yerine getirmesinin önemi' vurgulandı. Kanun metninde, 18-30 arası erkeklerin sağlık şartlarının da uygun olması halinde askere alınacağı belirtilerek, tarihi, coğrafi, ekonomik ve siyasal sebeplerle çıkartılan zorunlu askerlik yasasıyla birlikte, vatana sadakat sevgi ve özverinin pekişeceği ifade edildi.Kadınların kendi talepleri ve velilerinin izniyle askerlik yapabileceği hükmü getirilen yasaya göre, yüksekokul mezunu erkekler 9 ay, diğerleri 2 yıl süreyle askerlik yapacak. Körfez Arap ülkelerinden Katar'da hükümet tarafından sunulan 18-35 yaş arası erkeklerin zorunlu askerlik yapmasını öngören yasa, 3 ay önce onaylanmıştı.