Baba vahşeti! Kızının boğazını kesip oğlunu balkondan attı!

Almanya'da akıllara durgunlık veren korkunç bir olay yaşandı. Hanau kentinde 11 yaşındaki bir erkek çocuğu bir binanın önünde yatarken bulundu. Olay yerine gelen ekipler binanın 9. katında ise 7 yaşında ölü bir kız çocuğu buldu. Çocukların kardeş olduğu ve cinayete kurban gittiğini tespi eden ekipler katilin peşine düştü. Alman Bild gazetesi ise katilin çocuklarının babası olduğunu ifade etti. Yapılan otopside küçük kızın boğazının kesildiği ortaya çıktı.

Hanau kentinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yolda yürüyen bir kişi yüksek katlı binanın önünde ağır yaralı olarak bir erkek çocuğunun yattığını görmüştü. Olay yerine gelen polsler yaptıkları araştırmada çocuğun düştüğü binanın 9'uncu katında bu defa da 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedenini buldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuk ise kurtarılamadı.KENTTE ŞOK ETKİSİ YARATTIYaşanan katliam kentte bir şok etkisi yarattı. Olayın faili her yerde aranırken, Alman Bild gazetesi çocukların katilinin babaları olduğunu iddia etti.ANNE İŞTEYMİŞKomşulardan edinilen bilgiye göre aile Asya kökenli ve göçmendi. Olayın, çocuklarının annelerinin işte olduğu sırada yaşandığı ifade edildi.'YAŞANANLAR KORKUNÇ'Olayın Hessen Eyalet Parlamentosu'nda büyük yankı uyandırdığını belirten Meclis Başkan Yardımcısı Frank Lörtz, yaşananları 'korkunç' olarak nitelendirdi.KÜÇÜK KIZIN BOĞAZI KESİLMİŞÖte yandan çocukların ilk otopsi raporu da yayınladı. Mannheim 24'te yer alan bilgilere göre kız çocuğu boynu kesilerek öldürülmüş. Erkek çocuk ise düşmeye bağlı hasardan dolayı hayatını kaybetmiş.ŞÜPHELİ BABA ARANIYORŞüpheli babayı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şehirdeki belediye hizmetleri aile içi sorunların olduğundan dolayı ocak ayından beri aile ile iletişim içinde olduklarını belirtti, ancak bu ilişkilerin 'muhtemel olarak daha kötüye gittiğine dair' bir bulguya rastlanmadığını belirtti.