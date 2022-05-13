Ayşenur Arslan'ın iki yüzlülüğü! Demirtaş'ı böyle korudu!
Selahattin Demirtaş'ı barış elçisi olarak gördüğünü söyleyen Gazeteci Ayşenur Arslan, Türk Mukavement Teşkilatı'nın suikastlarla bilinen illegal bir oluşum olduğunu söyledi.
BARIŞ ELÇİSİ SELO
Selahattin Demirtaş'ı barış elçisi olarak gördüğünü söyleyen Gazeteci Ayşenur Arslan, ''Selahattin Demirtaş, demokrasi adına, kardeşlik barış adına çok şey yapmış aydın isimlerden biridir.
İLLEGAL OLUŞUM
Türk Mukavement Teşkilatı hakkında hareket içerikli konuşan Arslan, Mukavement Teşkilatı'nın illegal bir oluşum olduğunu söyledi. Arslan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Türk Mukavement Teşkilatı, suikastlarla bilinen illegal bir oluşumdur.''