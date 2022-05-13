  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayşenur Arslan'ın iki yüzlülüğü! Demirtaş'ı böyle korudu!

Selahattin Demirtaş'ı barış elçisi olarak gördüğünü söyleyen Gazeteci Ayşenur Arslan, Türk Mukavement Teşkilatı'nın suikastlarla bilinen illegal bir oluşum olduğunu söyledi.

Ekleme: 13.05.2022 - 11:36 Güncelleme: 13.05.2022 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Ayşenur Arslan'ın iki yüzlülüğü! Demirtaş'ı böyle korudu!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ayşenur Aslan, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ELÇİSİ SELO
Selahattin Demirtaş'ı barış elçisi olarak gördüğünü söyleyen Gazeteci Ayşenur Arslan, ''Selahattin Demirtaş, demokrasi adına, kardeşlik barış adına çok şey yapmış aydın isimlerden biridir.

İLLEGAL OLUŞUM
Türk Mukavement Teşkilatı hakkında hareket içerikli konuşan Arslan, Mukavement Teşkilatı'nın illegal bir oluşum olduğunu söyledi. Arslan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Türk Mukavement Teşkilatı, suikastlarla bilinen illegal bir oluşumdur.''
Kandil'den gelip vaaz verdiler! İBB'de işe alınan PKK'lılar yargılanıyor!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Paris Başkonsolosluğu saldırısı ile ilgili açıklama!
Erdoğan'ın unutulmaz 'Türkçe konuşacağım' yanıtı Türk Dil Bayramı'nda gündem oldu
Ayşenur Arslan'ın iki yüzlülüğü! Demirtaş'ı böyle korudu!
FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme güçlü gelecek
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi! Önce gömdü sonra 'normal bunlar' dedi!
Sanayi üretimi verisi açıklandı!
: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, EYT ve temmuz zammı açıklaması: Bu ayın sonu itibariyle...
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Erken emeklilikte şartlar değişiyor!
Yargıda FETÖ temizliği! Tek tek tespit edilip üzerleri çizildi!
Kan donduran olay! Yeni doğan bebeği balkondan attı kavgalar başına üşüştü!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Un'dan itiraf gibi sözler
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist öldürüldü...
PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Ekonomide vergi muafiyeti kararı!
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'
Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!