Ayşenur Arslan'ın iki yüzlülüğü! Demirtaş'ı böyle korudu!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ayşenur Aslan, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Selahattin Demirtaş'ı barış elçisi olarak gördüğünü söyleyen Gazeteci Ayşenur Arslan, ''Selahattin Demirtaş, demokrasi adına, kardeşlik barış adına çok şey yapmış aydın isimlerden biridir.Türk Mukavement Teşkilatı hakkında hareket içerikli konuşan Arslan, Mukavement Teşkilatı'nın illegal bir oluşum olduğunu söyledi. Arslan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Türk Mukavement Teşkilatı, suikastlarla bilinen illegal bir oluşumdur.''