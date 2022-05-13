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Beyaz Gazete
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Antalya'da korkunç olay! Tarım kimyasalları fabrikasında gaz sızıntısı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gübre fabrikasındaki gaz sızıntısından etkilenen bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı..

Ekleme: 13.05.2022 - 19:06 Güncelleme: 13.05.2022 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi.


Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

Fabrika boşaltıldı, gazdan etkilenen bazı işçilere fabrikanın bahçesinde müdahale ediliyor.

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