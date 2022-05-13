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ABD ve Rusya arasında dikkat çeken temas! Savunma bakanları Austin ve Şoygu görüştü.

Ukrayna'da devam eden savaşın gölgesinde ABD ve Rusya arasında üst düzey bir temas gerçekleştirildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu görüştü.

Ekleme: 13.05.2022 - 18:22 Güncelleme: 13.05.2022 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
ABD ve Rusya arasında dikkat çeken temas! Savunma bakanları Austin ve Şoygu görüştü.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmalar devam ederken ABD ve Rusya arasında üst düzey bir temas gerçekleşti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Ukrayna'daki son durumun masaya yatrıldığı öngörülüyor.
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