ABD gelen istihbaratı paylaştı: Kuzey Kore tedirgin edecek 7'inci denemeye hazırlanıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi.Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, 'ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz.' ifadesini kullandı.Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da 'istikrarı bozucu' olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, mayıs ayı başında Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu.