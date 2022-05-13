  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD gelen istihbaratı paylaştı: Kuzey Kore tedirgin edecek 7'inci denemeye hazırlanıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını açıkladı. Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14 kez füze denemesi gerçekleştirdi.

Ekleme: 13.05.2022 - 09:23 Güncelleme: 13.05.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
ABD gelen istihbaratı paylaştı: Kuzey Kore tedirgin edecek 7'inci denemeye hazırlanıyorBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi.

Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, 'ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz.' ifadesini kullandı.

Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da 'istikrarı bozucu' olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, mayıs ayı başında Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.

Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu.

FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme güçlü gelecek
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi! Önce gömdü sonra 'normal bunlar' dedi!
Sanayi üretimi verisi açıklandı!
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Erken emeklilikte şartlar değişiyor!
Yargıda FETÖ temizliği! Tek tek tespit edilip üzerleri çizildi!
Kan donduran olay! Yeni doğan bebeği balkondan attı kavgalar başına üşüştü!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Un'dan itiraf gibi sözler
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist öldürüldü...
PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Ekonomide vergi muafiyeti kararı!
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'
Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolara yükseldi
İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Engin Altay haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti.
Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!