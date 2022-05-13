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10 binde bir görülüyor! Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'inci saatte ameliyat!

Muş'ta bağırsakları dışarıda doğan, mide ve karaciğeri aşağı sarkık olan erkek bebek, doğumun 7'nci saatinde Elazığ'da ameliyat oldu. 25 gün gözetim altında tutulacak bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu tür vakaların 10 binde bir görülebildiğini belirten Opr. Dr. Fikret Ersöz, "Ekibimizle birlikte 2,5 saat süren başarılı ameliyat sonrasında bebeğimizin bağırsaklarını karın içine yerleştirdik" dedi.

Ekleme: 13.05.2022 - 15:30 Güncelleme: 13.05.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
10 binde bir görülüyor! Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'inci saatte ameliyat!Muş'ta yaşayan Barış ve Fatma Eşkin çiftinin ilk çocukları olan erkek bebek, 35'inci haftasında bağırsakları karın dışında, mide ve karaciğeri de aşağı sarkık halde dünyaya geldi.

10 binde bir görülüyor! Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'inci saatte ameliyat!

10 bin doğumda bir görülen ve 'Gastroşizis' adı verilen bu durumla ilgili bebek, Muş'ta tedavi edilemeyince Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Doğumun 7'nci saatinde Elazığ'a yetiştirilen bebek, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

10 binde bir görülüyor! Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'inci saatte ameliyat!

Bebeğin bağırsakları 2,5 saat süren operasyonun ardından başarıyla karın içerisine yerleştirildi. Sağlık durumu iyi olan bebek, 25 gün boyunca gözetim altında tutulduktan sonra ailesine teslim edilecek.

10 binde bir görülüyor! Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'inci saatte ameliyat!

'MİDE VE KARACİĞER AŞAĞI DOĞRU SARKMIŞTI'

Opr. Dr. Ersöz, bebekte bağırsakların dışarıda olmasının yanı sıra mide ve karaciğerin de aşağı doğru sarktığını belirterek, "Bize 35 haftalık doğan erkek bir bebeğin bağırsaklarının karın dışında geliştiği, ödemli olduğu belirtildi. Biz buna 'Gastroşizis' diyoruz. Bu durum 10 bin hamilelikte bir olan bir olay...

10 binde bir görülüyor! Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'inci saatte ameliyat!

Erkek çocuklarda daha fazla görülen bir durum. Çocuk cerrahisinin anlık olarak en acil ameliyatlarından bir tanesidir. Bize haber verildiğinde hemen ameliyathanemizi, ekibimizi hazırladık. Bebeğimiz gelir gelmez ameliyata alındı. Ekibimizle birlikte 2,5 saat süren başarılı ameliyat sonrasında bebeğimizin bağırsaklarını karın içine yerleştirdik. Sorunsuz bir şekilde tedavisi devam ediyor...

10 binde bir görülüyor! Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'inci saatte ameliyat!

İdrar çıkışları ve hareketleri iyi. 25 gün sonra bebeğimizi İnşallah ailesine sağlıklı bir bebek olarak vereceğiz. Biz de büyümesini takip edeceğiz, büyüdükçe mutlu olacağız" ifadesini kullandı.

10 binde bir görülüyor! Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'inci saatte ameliyat!

Bebeğin babası Barış Eşkin ise, "Bizi acilen buraya sevk ettiler. Bize Fikret hocayı önermişlerdi, buraya geldik. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kendisine ve hastanenin tüm çalışanlarına teşekkür ederiz" diye konuştu.
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