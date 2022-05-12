Whatsapp'ta yeni dönem! Ücretli mi olacak?

Kurulduğu tarihten bu yana hiçbir ücret ödemeden 2 milyardan fazla insanın indirdiği ve kullandığı WhatsApp abonelik özelliği üzerindeki çalışmalarını tamamladı.WhatsApp abonelik özelliğinin detayları belli oldu.14 Mayıs'tan itibaren başlayacak abonelik sisteminden herhangi bir kısıtlama olmadan tüm kullanıcılar faydalanabilecek.2014 yılında eski ismi Facebook yeni ismi Meta tarafından satın alınan ve her geçen gün geliştirilmeye devam edilen WhatsApp abonelik sistemini 14 Mayıs itibarıyla resmen başlatıyor.Haber sitelerinde dolaşan iddialara göre ücretli aboneliğin aylık ortalama 1 Dolar ya da yıllık 10 dolar olacağı tahmin ediliyor.Ücretli aboneliği tercih etmenizle birlikte, WhatsApp uygulamasını aynı anda birkaç mobil cihazda, tek bir hesapla kullanmanız mümkün olacak.Başka bir deyişle, veri senkronizasyonu ve kendi rahatınız için para ödemeniz gerekecek. Bu da işletmeler için işlerini kolaylaştırmak adına cazip bir seçenek olabilir. Ardından da zaman içinde, uygulamadaki yeni işlevlerin ve özelliklerin yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir hale getirilebileceği belirtiliyor.WhatsApp'ın popülaritesi göz önüne alındığında, şirketin yalnızca ücretli abonelere, yazılımın ücretsiz sürümünde bulunmayan özellikler sunarak her yıl milyarlarca dolar kazanabilmesi çok da zor görünmüyor.