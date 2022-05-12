  • USD: 15,29 - 15,32
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Whatsapp'ta yeni dönem! Ücretli mi olacak?

Dünyanın en çok kullanılan ve indirilen anlık mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp 14 Mayıs tarihinden itibaren abonelik özelliğini başlatıyor. WhatsApp'ın daha önce abonelik sistemi üzerinde çalışıldığı bilinirken 14 Mayıs itibarıyla tüm kullanıcıların abonelik özelliğinden faydalanabileceği ortaya çıktı.

Ekleme: 12.05.2022 - 13:13 Güncelleme: 12.05.2022 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp'ta yeni dönem! Ücretli mi olacak?Kurulduğu tarihten bu yana hiçbir ücret ödemeden 2 milyardan fazla insanın indirdiği ve kullandığı WhatsApp abonelik özelliği üzerindeki çalışmalarını tamamladı.WhatsApp abonelik özelliğinin detayları belli oldu.

14 Mayıs'tan itibaren başlayacak abonelik sisteminden herhangi bir kısıtlama olmadan tüm kullanıcılar faydalanabilecek.

2014 yılında eski ismi Facebook yeni ismi Meta tarafından satın alınan ve her geçen gün geliştirilmeye devam edilen WhatsApp abonelik sistemini 14 Mayıs itibarıyla resmen başlatıyor.

Haber sitelerinde dolaşan iddialara göre ücretli aboneliğin aylık ortalama 1 Dolar ya da yıllık 10 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Ücretli aboneliği tercih etmenizle birlikte, WhatsApp uygulamasını aynı anda birkaç mobil cihazda, tek bir hesapla kullanmanız mümkün olacak.

Başka bir deyişle, veri senkronizasyonu ve kendi rahatınız için para ödemeniz gerekecek. Bu da işletmeler için işlerini kolaylaştırmak adına cazip bir seçenek olabilir. Ardından da zaman içinde, uygulamadaki yeni işlevlerin ve özelliklerin yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir hale getirilebileceği belirtiliyor.

WhatsApp'ın popülaritesi göz önüne alındığında, şirketin yalnızca ücretli abonelere, yazılımın ücretsiz sürümünde bulunmayan özellikler sunarak her yıl milyarlarca dolar kazanabilmesi çok da zor görünmüyor.
22 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor mu?
Ünlü piyanist Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda! 'Destek verdiğim için pişmanım' dediği İmamoğlu törene gelmedi
Trabzonspor'a destek verdiği için Ali Koç tepki göstermişti! Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Koç'a özür ziyareti!
Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Milli Saray'lardan açıklama geldi..
Boraltan Köprüsü'nün canlı tanığı konuştu! 'Bugünkü aklım olsa intihar ederdim'
Finlandiya'nın NATO kararına Rusya'dan sert tepki: Resmen bir tehdit
Kılıçdaroğlu'nun mülteci ikilemi!
PKK'nın 'Sivil Savunma Birlikleri' yapılanmasına operasyon! Sosyal medya sorumlusu ifşa oldu...
Polisin filmleri aratmayan 7 aylık uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı!
Büyükada'da Bizans döneminden kalma tarihi keşif! Adalar Belediyesi'ne halktan tepki!
Başkan Erdoğan ve Tokayev'in görüşmesi Kazak basınında!
Terörist elebaşının heykelini dikecekti! Selahattin Demirtaş'tan yeni mektup: Hayalimdeki Türkiye çiçek bahçesi gibi
Can Ataklı'dan CHP'ye sert tepki: 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı
CHP'li İBB'den rezil hareket! “Kolu ya da bacağı kopmamışsa gelemeyiz.”
Vatandaştan metro çilesi! Asansörler 1 haftadır tamir edilmiyor..
15 yaşındaki kızı kaçırılan baba isyan etti!
Bildikleri tek hizmet heykel! İBB'den 34 meydana 34 heykel!
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Patent Şampiyonu oldu!
DHKP-C’ye CHP’li belediyeden Ramazan kolisi
Konut kredisinde faiz indiriminin ardından flaş karar!

Konut kredisinde faiz indiriminin ardından flaş karar!

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Sosyal medyada yorum yapanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Uçakta panik anları! Pilot bayılınca uçağı yolcu indirdi...

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Bilim insanlarından korkutan uyarı! Yaz neden gelmiyor?

Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Google'dan AB ülkesindeki 300 medya kuruluşu hakkında karar! Türkiye ne yapacak?

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!

Konya’da kan donduran olay! 13 TL’lik su faturası için katledildi!