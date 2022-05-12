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Otel odasında asitli dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı.

Denizli'de 2005 yılında kayınvalidesini öldüren şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen Özbek sevgisini, üzerine asit dökerek ağır yaraladı. Talihsiz kadının yaşama tutunmaya çalıştığı olayda sevgilisinin arkadaşını yaralayan ve kendi gözünü de kaybeden şüpheli, yurt dışına çıkmaya çalışırken gizlendiği metruk evde JASAT tarafından yakalandı..

Ekleme: 12.05.2022 - 01:29 Güncelleme: 12.05.2022 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Otel odasında asitli dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Pamukkale ilçesinin termal sularıyla ünlü Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Ö.G. (44), bölgedeki bir eğlence mekanında çalışan Özbekistan uyruklu S.K. (27) ile gönül ilişkisi kurdu. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisiyle telefonla tartışan Ö.G., önceki gün sabah saatlerinde içerisinde bir kutu asit bulunan poşetle S. K.'nın konakladığı otele geldi.

İKNA EDEMEYİNCE RESEPSİYONA BIRAKTIĞI ASİDİ ALDI
Elindeki poşeti resepsiyondaki görevliye bırakan Ö.G., odasına çıkıp görüştüğü kız arkadaşının verdiği olumsuz cevap üzerine aşağıya gidip emanet bıraktığı poşeti aldı. Büyük bir öfkeyle tekrar odaya dönen Ö.G., kutuyu açıp içerisindeki asidi S.K.'nın üzerine boşalttı. Saldırı sırasında odada bulunan S.K.'nın Kırgızistan uyruklu kız arkadaşı S. H. (23) da yaralanırken, yaşanan arbedede kendi üzerine de asit dökülen Ö.G. sağ gözünü kaybetti.

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Ö.G.'nin peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Ö.G.'yi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. JASAT'ın gizlendiği adrese Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla yakalanan Ö.G., Denizli'ye getirildi.

PİŞMAN OLDU
Jandarmadaki sorgusunda 'Kasten öldürme' ile 'Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıkan Ö.G., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevgilisine zarar vermek isterken kendi gözünden de olan Ö.G.'nin gözüne tedavi uygulandı. Adliyeye sevk edilirken pişman olduğunu ifade eden Ö.G., 'Asit dökmedim. Sadece porçöz attım' dedi.
Otel odasında asitli dehşet! Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı
'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılan Ö.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üzerine atılan asit iç organlarına kadar nüfus eden ve Denizli'deki ilk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edilen S. K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kendisinden ayrılmak isteyen Özbek sevgisine asitli saldırı düzenleyen Ö.G.'nin otel giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin resepsiyona bıraktığı poşeti gelip aldığı ve saldırının ardından gözünü tutarak otelden hızlıca uzaklaştığı anlar yer aldı.

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