CHP'li İBB'den rezil hareket! “Kolu ya da bacağı kopmamışsa gelemeyiz.”

CHP yönetimine geçtiği günden bu yana birçok sorumsuzluk ve vicdansızlıkla baş başa bırakılan İstanbullu vatandaşlar, her gün başka bir sebeple İBB'ye isyan ediyor. Sokakta bulduğu yaralı ve hasta kedileri evine götüren bir İstanbullu, yardım talebinde bulunduğu İBB Çözüm Merkezi'nin tavrına tepki gösterdi.