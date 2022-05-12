Başkan Erdoğan Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuşuyor

'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törende açıklamalarda bulunuyor.Kıymetli sporcularımız, sevgili öğrenciler, sizleri en kalbi duygularla muhabbetle selamlıyorum.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoşgeldiniz. Engelli kardeşlerimizin, özellikle de sporcularımızın bu özel gününde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimle birlilte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Özellikle son dönemde, engellirlerimiz sporun farklı branşlarında iftihar ettiğimiz başarılara imza atıyorlar.Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarında aldığı ilhamla, biz de engelli kardeşlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürme azmimizi kaybetmiyoruz.Hiçkimse fikrinden, dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz. Başkaları görmezden gelse de biz engelli kardeşlerimizi ihmal edemeyiz. Bu hassasiyetle tüm fertlerimiz gibi engelli kardeşlerimizin de hayata katılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamlı program, engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri temizlede en güzel örneği oluştuyor.81 ilde 500 özel eğitim okulunda kullanılmak üzere binlerce spor malzemesi yola çıkıyor. Böylece Hakkari'den Edirne'ye 81 ilimizdeki binlerce öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, bizleri gururlandıracak başarılara imza atacağına inanıyorum. Bunu Tokyo'da gördük, Paris'te de bunu görmek istiyoruz.Bilimsel çalışmalar, sporun engelli bireyler üzerinde psikolojik ve fiziksel bakımdan olumlu yönde etkili olduğunu ortaya koyuyor. 2002 yılında ülkeyi yönetmeyi üstlendiğimizde, engelli kardeşlerimizin sorumluluğu ailelerin uhdesine bırakılmış durumdaydı. Engellilerin sorunlarına çözüm olacak hassasiyet mevcut değildi. Biz bunu kökten değiştirdik. Engelli kardeşlerimizin de bu ülkenin eşit vatandaşları olduğunu hissettirmek için tarihi adımlar attık.Yapılan anayasa değişikliği ile engellilere yönelik poztif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Ulaşım araçlarından, binalara kadar pek çok alanda erişimi kolaylaştıracak adımlar attık. Sağlık problemi nedeniyle okullara gidemeyen çocuklar için evleri, hastaneleri okullara çeviriyoruz. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 77 bin 600'e çıktı. Özel öğrencilerimize yönelik bir diğer destek eğitim odaların sayılarını artırmaktır.Hayatın hiçbir alanında engellilerimiz yok sayılmıyor. Sanatta akademide, siyasette göğüslerini gere gere bende varım diyor. Engellilerimizin destekleri, kendilerine gerekli imkanlar sunulduğunda özellikle spor alanında neler yapıldığını gördük. Türkiye paralimpik oyunlarına 1 sporcu ile katıldı ve madalya kazanamadık. 20 yıl sonra Tokyo olimpiyatlarından ise 15 madalya ile geri döndük. 87 sporcu ile en fazla katılım sağladığımız paralimpik oldu. Bu tarihi başarıda devletimizin altyapıları yanında fedarasyonun da desteği mevcut.