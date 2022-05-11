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İstanbul'da yılan paniğe neden oldu: Kalp krizi geçiriyordum

Sultangazi'de binanın önünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan çevre sakinleri ve çocukların meraklı gözlerle izlediği bir saat süren çalışmalar sonrası bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.

Ekleme: 11.05.2022 - 16:16 Güncelleme: 11.05.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yılan paniğe neden oldu: Kalp krizi geçiriyordumSultangazi İsmetpaşa Mahallesi 60 sokakta binanın önünde görülen yılan, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

İstanbul'da yılan paniğe neden oldu: Kalp krizi geçiriyordum

Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yılanı yakalamaya çalıştı.

İstanbul'da yılan paniğe neden oldu: Kalp krizi geçiriyordum

Kaldırım taşlarını sökenler, yılanın görüldüğü yere süt bıraktı.

Daha sonra yaktıkları bez parçasından çıkan duman ile yılanı saklandığı yerden çıkarmaya çalıştılar.

İstanbul'da yılan paniğe neden oldu: Kalp krizi geçiriyordum

Durum itfaiyeye bildirildi. Vatandaşların tüm çabaları sonuç vermedi.

ÇALIŞMALARI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokaktaki binanın zemin katına girme ihtimaline karşı, beton ve tuğlaları kırarak yılanın yerini tespit etmeye çalıştı.

İstanbul'da yılan paniğe neden oldu: Kalp krizi geçiriyordum

Mahalle sakinleri, çocuklar ve zemin katta oturan Sevgi Şenocak, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yaklaşık 70 santimetre uzunluğundaki yılanın yeri tespit edildi ve bulunduğu yerden çıkartıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti.

İtfaiye ekiplerince koruma altına alınan yılan doğaya salınmak üzere götürüldü.

İstanbul'da yılan paniğe neden oldu: Kalp krizi geçiriyordum

'KALP KRİZİ GEÇİRİYORDUM'

Korku dolu gözlerle çalışmaları izleyen Sevgi Şenocak, 'Ben kalp hastasıyım. Az daha kalp krizi geçiriyordum. Çok korktum. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Herkese teşekkür ediyorum' dedi.

İstanbul'da yılan paniğe neden oldu: Kalp krizi geçiriyordum
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