  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!

Son dönemde Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alarak halkı kışkırtmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mülteci siyaseti" kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Kirli algıda başrol oynayan Kılıçdaroğlu, siyasetine sığınmacıları dahil etti. sürekli sığınmacılar için "gidecekler" söylemini kullanan CHP'nin 2016 yılında sığınmacılarına nasıl destek çıktıkları tekrardan gündeme geldi. 2016'da CHP'li vekillerce hazırlanıp TBMM'ye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti. İşte CHP'nın 180 derece dönüşünü anatomosi.

CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Ekleme: 11.05.2022 - 10:18 Güncelleme: 11.05.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ve Afgan mültecileri hedef tahtasına oturtarak, göçmenler üzerinden nefret siyaseti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet yabancı düşmanlığını körükleyerek halkı kışkırtmak için elinden geleni yapıyor.

CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!

KİRLİ SİYASET
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği bu 'mülteci siyaseti' özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacılara karşı nefretin körüklenmesine zemin hazırlayarak provokatif olayların yaşanmasına neden oluyor.

CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!

CHP KAFASI ÇELİŞKİ
Sığınmacıları siyasetine alet eden CHP'nin ise bu konuda nasıl çelişki içinde olduğu tekrardan gündeme geldi. 2016'da CHP, sığınmacı Suriyelilere hem mültecilik hemde kalıcılık vaad etmişti.

CHP'li vekillerce hazırlanıp TBMM'ye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti.
Bakan Çavuşoğlu 18 Mayıs'ta ABD'ye gidecek
Yeni Türk pasaportu Yunan'ı rahatsız etti: Türkiye bize meydan okuyor
MHP'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değil'
Türk savunmasının süper gücü hazır!
Dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor
İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Bu sefer de Memduh Bayraktaroğlu açtı ağzını yumdu gözünü...
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü
Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı
TUSAŞ'tan ANKA SİHA için önemli adım! Bundan sonra o ülkede de üretilecek...
CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!
Camilerin sesi kısılınca Müslümanlar harekete geçti! Sokaklarda ezan okumaya başladılar...
Bir İETT terörü daha! Otobüsün lastiği fırlayınca...
CHP'li İBB uyumaya devam ediyor! Su borusu patladı yollar göle döndü!
ABD'den Bayraktar SİHA'lara övgü! 'Savaşın doğasını değiştirdi'
İsrail bunu da yaptı! Kadın muhabir Şirin Ebu Ekile'yi böyle öldürdüler...
Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi! Karar Resmi Gazete'de!
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları belli oldu! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi
Dar gelirlilere 150 bin konut! İşte başvuru şartları ve ödeme koşulları...
Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu
Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Ünlü savcı balayında öldürüldü!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

Yediği lolilop dilinde yanık oluşturdu! Çocuklara alırken bir kez daha düşünün!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

19 yıllık sır! Bir çocuğu amcadan diğeri enişteden!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Tedarik krizi büyüyor! Otomobil devleri üretimi durduruyor!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!

Yayılan koku ele verdi! Zabıta ekipleri 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirdi!