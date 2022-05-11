CHP'nin sığınmacı fırıldaklığı! 2016'da mültecilere kalıcılık vaad etmişlerdi!

Son dönemde Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alarak halkı kışkırtmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mülteci siyaseti" kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Kirli algıda başrol oynayan Kılıçdaroğlu, siyasetine sığınmacıları dahil etti. sürekli sığınmacılar için "gidecekler" söylemini kullanan CHP'nin 2016 yılında sığınmacılarına nasıl destek çıktıkları tekrardan gündeme geldi. 2016'da CHP'li vekillerce hazırlanıp TBMM'ye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti. İşte CHP'nın 180 derece dönüşünü anatomosi.

Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ve Afgan mültecileri hedef tahtasına oturtarak, göçmenler üzerinden nefret siyaseti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet yabancı düşmanlığını körükleyerek halkı kışkırtmak için elinden geleni yapıyor.KİRLİ SİYASETCHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği bu 'mülteci siyaseti' özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacılara karşı nefretin körüklenmesine zemin hazırlayarak provokatif olayların yaşanmasına neden oluyor.CHP KAFASI ÇELİŞKİSığınmacıları siyasetine alet eden CHP'nin ise bu konuda nasıl çelişki içinde olduğu tekrardan gündeme geldi. 2016'da CHP, sığınmacı Suriyelilere hem mültecilik hemde kalıcılık vaad etmişti.CHP'li vekillerce hazırlanıp TBMM'ye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti.