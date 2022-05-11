Camilerin sesi kısılınca Müslümanlar harekete geçti! Sokaklarda ezan okumaya başladılar...

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de Hinduların şikayeti üzerine camilerdeki ezan sesinin kısılması kararlaştırıldı. Hoparlörden ezan okunmasının yasaklanmasına tepki olarak Müslümanlar sokaklarda ezan okumaya başladı.

Mumbai’deki Müslüman din adamları, bu eyaletteki yaklaşık 900 caminin bundan sonra hoparlörlerinin daha kısık bir tonda ezan sesini dışarıya aktaracağını duyurdu.



Muhammed Ashfaq Kazi isimli İslam alimi Reuters’e yaptığı açıklamada, ezan sesinin Hindu politikacıların da gayretiyle siyasi bir konu haline getirildiğini belirterek, toplumsal bir sorun olmaması için ezan sesinin kısılması kararı verdiklerini belirtti.



Hindularla, Müslümanlar arısında yeni bir gerginliğin çıkmaması için bu yönde bir karar alma ihtiyacı duyduklarını ifade eden Kazi, "Sertlik yanlısı Hindu liderler İslam'ı baltalamaya çalışırken, biz (Müslümanlar) sakin ve soğukkanlılığımızı korumak zorundayız." dedi.



Euronews'te yer alan habere göre İslam din aliminin bu görüşlerine rağmen eyaletteki çoğu Müslüman, son adımı Hinduların, Müslümanları yeni bir sindirme girişimi ve haklarına vurulmuş bir darbe olarak görüyor.



Maharaştra eyaletinde 10 milyon Müslüman ve 70 milyon Hindu yaşıyor.



MÜSLÜMANLAR SOKAKLARDA EZAN OKUMAYA BAŞLADI



Hindistan'ın Mumbai şehrinde hoparlörden ezan okunmasının yasaklanmasına tepki olarak Müslümanlar sokaklarda ezan okumaya başladı.