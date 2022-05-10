  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine asılsız iddialarla algı oluşturmaktan vazgeçmiyor. Bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getirmediği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nu arşiv yalanladı. Oysa Başkan Erdoğan daha 22 Eylül'de BM kürsüsünden seslenmiş ve dünyaya göç konusunda harekete geçilmesi uyarısında bulunmuştu.

Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu
Ekleme: 10.05.2022 - 23:49 Güncelleme: 11.05.2022 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları gündeme getirerek algı oluşturma çabası yine duvara tosladı. Partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusuna yer veren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti. CHP Genel Başkanı'nın göz göre göre söylediği bu asılsız sözler ise 22 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden uluslararası topluma seslendiği görüntüleri akıllara getirdi.Erdoğan 22 Eylül 2021'de BM kürsüsünden göç resti çektiği ülkelere hareketee geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.


'GÜNDEME GETİRMEDİN' DEDİ AMA...

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti. Hatta Başkan Erdoğan'ın Batı'dan çekindiğini savundu.


GERÇEKLER KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEDİKLERİNDEN EPEY FARKLI

Ancak gerçekler, ana muhalefet liderinin anlattığı gibi değildi. Öyle ki geçtiğimiz yıl 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden uluslararası topluma göç resti çeken Başkan Erdoğan'dan başkası değildi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu | Video


BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI GÖRMEDİ
Kılıçdaroğlu, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebek üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi konuşmayı görmezden geldi.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu
Bakan Nebati'den fırsatçılara net mesaj: Asla müsamaha göstermeyeceğiz
CHP'li Ülgür Gökhan'ın da adı karışmıştı! Çanakkale'deki mazot skandalında şok detaylar
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar
Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak basın toplantısı
TL ile ihracat yüzde 68 yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
AK Parti'den Temmuz'da alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama!
Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
AK Parti'den provokatör Ümit Özdağ'a tepki: Kin ve nefreti tahrik suçudur, faşizm geleneğidir!
Canan Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret davasında yeni gelişme!
Fransa'da 23 Nisan kutlamalarında çocukların Atatürk'e secde yaptırılması tepki çekti
Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef gösteren CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu
Terör operasyonlarına ayrılan bütçe HDP'li Mithat Sancar'ı rahatsız etti
Türk müteahhitlerin Afrika'daki varlığı Fransızlardan sonra İngilizleri rahatsız etti!
Gezi davasında yeni gelişme! İtirazlar reddedildi
İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran soru! Özel gezinin parasını kim ödedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü'nde konuştu: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız
Savaşın simgesi Yılan Adası yakınlarında flaş gelişme! İmha görüntüleri Putin'i kızdıracak
Elon Musk açıkladı! Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak mı?

Elon Musk açıkladı! Donald Trump'ın Twitter yasağını kaldıracak mı?

Almanya’dan emekliye dikkat çeken öneri: Türkiye’ye gidin!

Almanya’dan emekliye dikkat çeken öneri: Türkiye’ye gidin!

Yargıtay'dan 'gizli kamera' kararı! Delil sayıldı .

Yargıtay'dan 'gizli kamera' kararı! Delil sayıldı .

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor

İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor