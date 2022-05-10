Yargıtay'dan 'gizli kamera' kararı! Delil sayıldı .

Kayıtlarda temizlikçinin, bir çekmeceye koyduğu cüzdanını kontrol ettiğini, boş olduğunu görünce yerine bıraktığını gördü. Bunun üzerine elindeki görüntülerle şikayetçi oldu.Temizlikçi hakkında asliye ceza mahkemesine dava açıldı.GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ HUKUKA UYGUN DELİL OLARAK KABUL EDİLDİYerel mahkeme, gizli kamera ile elde edilen görüntünün delil sayılamayacağına hükmetse de Yargıtay'a taşınan dosyadan ilginç bir karar çıktı.Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi, hak ve menfaatleri korumak amacıyla kurulan kamera görüntülerinin, gerektiğinde ceza yargılamasında hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SADECE ADLİ MAKAMLARLA PAYLAŞILABİLİRAvukat Aykut Dikencik konuyla ilgili şunları söyledi:'Kendinizi, ailenizi, evinizi korumak üzere yapmış olduğunuz kamera görüntülerinden elde ettiğiniz deliller tabii ki geçerlidir. Bunu kullanabilmeniz için başka türlü o suçu ispat etme olasılığının olmaması gerekir.'Ancak suçu ortaya koysa da bu görüntüler sadece adli makamlarla paylaşılabilir.Avukat Dikencik, özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin hukuka aykırı şekilde ifşa edildiğinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini aktardı.