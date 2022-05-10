Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz zammı dönemine işaret ederek memur ve emekliler için yeni düzenlemelere vurgu yaptı. Bakan Bilgin, "Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.