Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz zammı dönemine işaret ederek memur ve emekliler için yeni düzenlemelere vurgu yaptı. Bakan Bilgin, "Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini kaydetti, yol haritası belirleneceğini vurguladı.
Bakan Bilgin şunları söyledi:
Hükümetimiz, çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz.