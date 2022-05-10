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Beyaz Gazete
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Ukrayna'dan ortalığı karıştıracak hamle: Vanayı kapatıyor! | Rusya Ukrayna savaşında son durum

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov kritik açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı alımını durduracağına yönelik bilgilendirildiklerini ve bunun nedenini anlayamadıklarını ifade etti. Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktası Avrupa'ya giden Rus gazının üçte birini karşılıyor.

Ekleme: 10.05.2022 - 22:59 Güncelleme: 10.05.2022 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden giden Rus gazının yüzde 30'unun giriş yaptığı Sohranovka noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın mücbir sebeplerden ötürü Sohranovka noktasından artık Rus gazı alımı yapmayacağına yönelik bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Kupriyanov, "Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü, Sohranovka üzerinden 11 Mayıs itibarıyla artık gerçekleştirmeyeceğini bildirdi.

Kupriyanov, Ukrayna'nın, Rusya'nın Sohranovka noktasına gaz sevkiyatına devam etmesi halinde söz konusu miktarda doğal gazın Avrupa'ya giden Rus gazı hacminden düşürüleceği konusunda uyarıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sohranovka'dan alım yapılmasını durduran mücbir sebeplere ilişkin herhangi bir sorun tespit edemediklerine işaret eden Kupriyanov, "Gazprom, mücbir sebep yaratacak durumları tespit edememekle birlikte, aynı şekilde çalışmaya devam etmek için herhangi bir engel görmemektir." dedi.

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