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Türk müteahhitlerin Afrika'daki varlığı Fransızlardan sonra İngilizleri rahatsız etti!

Çeşitli projelere imza atan müteahhitler, Afrikalı liderlerin dikkatini çekti. Kıtaya Libya'dan giriş yapan firmalar, şimdi ise Afrika'nın güneyinde de varlık gösteriyor.

Türk müteahhitlerin Afrika'daki varlığı Fransızlardan sonra İngilizleri rahatsız etti!
Ekleme: 10.05.2022 - 15:28 Güncelleme: 10.05.2022 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Türk müteahhitlerin Afrika'daki varlığı Fransızlardan sonra İngilizleri rahatsız etti!
Türk inşaat firmalarının yurt dışında yürüttüğü faaliyetler, İngiliz basını tarafından mercek altına alındı.

Londra merkezli The Economist dergisinde yer alan yazıda, konuya geniş yer ayrıldı.

Türk müteahhitlerin nüfuzu
"Türk inşaatçılar Afrika'da büyüyor" başlıklı yazıda, Türkiye'nin inşaat sektörünün uluslararası nüfuza sahip olduğuna dikkat çekildi.

Dünyanın en büyük 250 müteahhidinden 40'ının Türk olduğu ve bu sayıyla Çin ve Amerika'nın hemen arkasından geldikleri kaydedildi.

"Sadece geçen yıl 5 milyar dolardı"
Birçok müteahhidin uzun süredir Kuzey Afrika'da varlık gösterdiği, son dönemde ise kıtanın güneyine doğru açıldığı belirtilerek, "Sadece geçen yıl, Türk inşaatçıların Sahra altı Afrika'da üstlendiği projelerin değeri 5 milyar dolardı." denildi.

Türk müteahhitlerin Afrika'daki varlığı Fransızlardan sonra İngilizleri rahatsız etti!

Afrikalı liderler hayranlık duydu
Türk inşaat firmalarının çoğunun, Afrika'ya ilk adımlarını 2000'li yıllarda milyarlarca dolarlık sözleşmelerle Libya'da attıkları ifade edildi.

Bu ülkeyi ziyaret eden ve oradaki Türk projelerine hayran olan birçok Afrikalı liderin, Türk şirketlerle çalışmak istediği aktarıldı.

Türk ve Çinli firmalar kıyaslandı
Yazıda, "Türk firmalar, Çinli rakiplerinden daha hızlı çalışma ve üstün kalite sunma eğiliminde." ifadesi kullanıldı.

Birkaç yıl önce Etiyopya'da büyük bir demiryolu projesini tamamlayan bir Türk şirketin, Darüsselam ve Victoria Gölü'nü birbirine bağlayan Tanzanya demiryolunun ilk bölümünü inşa etmek için de Çinli rakiplerini geride bıraktığı belirtildi.

Yeni anlaşma imzalandı
Söz konusu şirketin, aralık ayında yeni inşa faaliyeti için 1.9 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı notuna yer verilerek, şöyle denildi:

"Türkler, Afrika hükümetlerinin Çinlilerin isteksiz olduğu yerel taşeronları ve işçileri işe alma taleplerine yerine getirmekten memnunlar."

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