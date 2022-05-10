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Beyaz Gazete
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TL ile ihracat yüzde 68 yükseldi!

Türkiye'nin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ihracat, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 33 milyar 340 milyon liraya ulaştı

Ekleme: 10.05.2022 - 18:30 Güncelleme: 10.05.2022 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk lirasıyla dış ticaret yükseliş trendini koruyor.

Türkiye'nin 2021 yılı sonu itibarıyla Türk lirasıyla ihracatı 66 milyar 784 milyon lira oldu. Aynı dönemde Türk lirasıyla yapılan ithalat ise 116 milyar 45 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece 2021 sonunda Türk lirasıyla oluşan dış ticaret hacmi 182 milyar 829 milyon lirayı buldu.

Türk lirasıyla ticaret bu yılın ilk 4 ayında da artışını sürdürdü. Ocakta söz konusu ihracat 7 milyar 17 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 503 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 520 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Şubatta Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 575 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 89 milyon lira oldu. Martta ise söz konusu ihracat 9 milyar 281 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 26 milyar 438 milyon lira olarak hesaplandı.

NİSANDA 8 MİLYARI AŞTI
Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 467 milyon lira olurken bu miktar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,7'lik yükselişi beraberinde getirdi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 17 milyar 564 bin lira olurken dış ticaret hacmi 26 milyar 31 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla ihracat yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 33 milyar 340 milyon lira oldu. Ocak-nisan döneminde Türk lirasıyla ithalat 60 milyar 369 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 93 milyar 709 milyon lira olarak kaydedildi.

Bakanlık verilerine göre, nisanda Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 157, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 683 oldu. Martta ise Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 166, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı 6 bin 608 olarak kayıtlarda yer almıştı.
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