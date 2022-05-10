Tam 100 tane Van kedisi! Siyahı bile var...

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaret edilen Van kedileri,sevecen halleri ile konukların büyük ilgisini görüyor.Koruma altındaki Van kedileri, bu yılın mart ayında Van Kedi Villası'nda ilk yavrularını da doğurdu. İlk parti doğumlarda 100 yavru dünyaya geldi. Yavrukediler ve anneleri, villadaki özel odalarında özenle bakılıyor.'İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ PARTİ DOĞUMLAR OLACAK'Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası'nda Ramazan Bayramı'nı çokyoğun geçirdiklerini belirtti.Prof. Dr. Kaya, 'Bayramı çok yoğun geçirdik. İnsanlar dışarı çıkmayı, gezmeyi özlemiş. Kedi evi de çok yoğun bir bayram geçirdi. Bu yıl ilkparti doğumlarda 100 yeni üyemiz oldu. Bunları büyütmeye çalışıyoruz. Bu senenin ilk partisinde gayet iyi vesene sonuna kadar daha fazla olacak. Çünkü bu birinci partiydi, ikinci ve üçüncü parti doğumlar olacak. Gayet iyi geçiyor' dedi.