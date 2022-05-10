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Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

ABD'de kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Mead Gölü'nde, sular çekildikçe insan kalıntıları ortaya çıkmaya başladı. İlk defa 1 Mayıs'ta metal bir varilin içinden çıkan kemiklerden sonra bu sefer insan iskeleti kalıntıları bulundu. Polis, gölden daha fazla insan kalıntısı çıkabileceğini belirtti.

Ekleme: 10.05.2022 - 16:10 Güncelleme: 10.05.2022 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!
ABD'nin California eyaletinde bulunan Mead Gölü, 2000 yılından itibaren su seviyesi kuraklığa bağlı olarak düşmeye başladı.

Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

Suların çekilmesine bağlı olarak 1 Mayıs'ta metal bir fıçının içine saklanmış ceset kalıntıları bulan polis, bu sefer 7 Mayıs'ta bir insana ait kemiklerin bulunduğunu açıkladı.

Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

Yapılan açıklamada gölün kurumaya devam etmesi halinde daha fazla ceset bulunabileceği belirtildi.

Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

Ulusal Park Hizmetleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iskelet kalıntılarının Mead Gölü'nün Callville Körfezi'nde keşfedildiğini belirtilerek soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Gölden 1 Mayıs'ta metal bir fıçı içinde insan kemikleri, balıkçılar tarafından bulunmuş, polis fıçı içindeki kişinin silahla vurulma sonucu ölmüş olabileceğini ve kıyafetlere bakarak olayın 70'ler veya 80'lerde meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.

Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

Esrarengiz cinayetlerin sırrı henüz çözülemese de polis ölümlerin nedeninin mafyadan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ABD'nin en büyük su rezervuarı Mead Gölü, Las Vegas'tan Los Angeles'a kadar 20 milyon kişiye içme suyu sağlıyor.
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