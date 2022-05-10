Savaşın simgesi Yılan Adası yakınlarında flaş gelişme! İmha görüntüleri Putin'i kızdıracak

Rusya-Ukrayna savaşı henüz 6. günüdeyken yaşananlar nedeniyle savaşın simgesi olan Yılan Adası yakınlarında yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz gazetesi Daily Mail, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya lideri Vladimir Putin'in donanma filolarını denetlemek için kullandığı özel geçit töreni teknesini ada yakınlarında yok ettiğini iddia etti.Ukrayna, bu iddiasını desteklemek için görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde beyaz renki Rapor sınıfı devriye gemisinin Yılan Adası yakınlarında havaya uçtuğunu gösteriyor.Rus lider Putin, Sivastopol ve St. Petersburg'daki filo denetimleri için bu tekneyi kullanıyordu.Bunun yanı sıra devriye botunun hitabet ve askeri geçit törenleri için de kullanıldığı biliniyor.Ukrayna Silahları Kuvvetleri bunun yanı sıra Odessa'nın yaklaşık 80 mil güneyindeki Yılan Adası'nı hedef aldığından şüphelenilen Serna sınıfı bir çıkartma gemisini de imha ettiğini sözlerine ekledi.Konuyla ilgili "Yılan Adası bölgesinde tahrip edilen Rapot tipi teknelerden birinin Putin'in geçit töreni teknelerinden olduğunu öğrendik" denildi.Geminin ayrıt edici özelliği ise beyaz olması. Ukrayna da bu botun Putin'in şahsi aracı olduğunu böyle fark etti.Rusya'nın savalta toplamda 8 Raptor gemisi kullanıldığına inanılıyor. Ukrayna'nın kayıtlarına göre 5 tanesi imha edildi.Yılan Adası'nın, geçtiğimiz haftalardan batan Rusya'nın tarihi gemisi Moskova tarafından ele geçirildiği öğrenilmişti.Savaşın 6. gününde kuşatılan Yılan Adası'ndaki Ukrayna askeri ile Rus birliklerinin diyaloğu gündeme damga vurmuştu. Adaya yaklaşan Rus birlikleri, "Kan dökülmesine gerek yok, gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneriyoruz. Aksi takdirde bombalanacaksınız" demişti.Ancak Ukrayna birlikleri meydan okuyup teslim olmayı reddederek "Gidin" demişti. Bunun ardından gelen hava bombardımanında adayı korumakla görevli 13 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak daha sonra askerlerin Rusya tarafından esir alındığı ortaya çıkmıştı.Rusya ve Ukrayna arasında yapılan esir değişimi sırasında 13 asker de Rusya tarafından Ukrayna'ya teslim edilmişti.