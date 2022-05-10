Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı

Gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı.Doğurduğu bebeğini poşete koyup terk ettiDaha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.Mahalleli bebek sesi duyunca, polisi aradıİHA'nın haberine göre, karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.Bebeğin sağlık durumu iyiBebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı.