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Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı

Şanlıurfa Siverek'te hamile bir kadın, sokakta doğum yapıp ortadan kayboldu.

Ekleme: 10.05.2022 - 01:44 Güncelleme: 10.05.2022 - 01:52 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı
Gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Adnan Menderes Bulvarı civarları, Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallenin karanlık sokağına gelen hamile bir kadın, burada kendi başına doğum yaptı.

Doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti
Daha sonra doğurduğu bebeğini bir poşete bırakan vicdansız anne, bebeğini sokağa bırakarak olay yerini terk etti.

Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı

Mahalleli bebek sesi duyunca, polisi aradı
İHA'nın haberine göre, karanlık sokakta bebek ağlamasını duyan mahalle sakinleri, bir poşet içerisinde yeni doğmuş bebeği fark etmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.

Bebeğin sağlık durumu iyi
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, bebeği doğurup sokağa atan vicdansız anneyi bulmak için çalışma başlattı.
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