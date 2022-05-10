  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Rabbime kurban ettim' diyerek oğlunun boynunu kesmişti! İntihar edince dava düştü

Zonguldak'ta, oğlu A.O.A.’nın (16) boynunu keserek öldürmeye çalışan, yargılaması sürerken tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son veren Yusuf Akmısır (42) hakkındaki kamu davası düştü.

Ekleme: 10.05.2022 - 15:11 Güncelleme: 10.05.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Olay, geçen yıl 27 Şubat'ta Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olan Yusuf Akmısır, ormana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı.

Akmısır, ensesini kestiği oğlunu, öldüğünü sanarak üstünü montla örtüp polise teslim oldu. Akmısır'ın tarif ettiği yerde A.O.A.'yı yaralı halde bulan ekipler, onu ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf Akmısır tutuklanırken, A.O.A. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Oğlunun ensesini kestiği gerekçesiyle, ‘Tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan Akmısır ifadesinde, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ileri sürerek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi.

DAVA DÜŞTÜ

Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Akmısır, 7 Mayıs günü cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın ölümü üzerine Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kamu davasının düşmesine karar verildi.
Türk müteahhitlerin Afrika'daki varlığı Fransızlardan sonra İngilizleri rahatsız etti!
Gezi davasında yeni gelişme! İtirazlar reddedildi
İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran soru! Özel gezinin parasını kim ödedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü'nde konuştu: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız
Savaşın simgesi Yılan Adası yakınlarında flaş gelişme! İmha görüntüleri Putin'i kızdıracak
Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması!
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye denizi kirlettiği için ceza!
Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!
İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldüren cani İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'
Hamza Dağ'dan muhalefete tepki: Tuvalet terliğine tamam diyecekler
Başsavcılık Kadir Gecesi alkol masasında İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanının serbest bırakılmasına itiraz etti!
Fırsatçıları üzen haber! Bekir Bozdağ duyurdu: Stokçuluğa ağır hapis cezası...
Bakanlık, CHP yandaşı medyanın 'KÖİ projelerinde yüksek zarar edildiği' iddialarını yalanladı: Çarpıtma rakam, fiyasko, utanç vesikası...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
CHP MYK'da Ekrem İmamoğlu depremi! “Vız gelir tırıs gider” açıklaması partilileri kızdırdı! Not alan Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu çizecek mi?
İBB'den bir sorumsuzluk daha! Park çöple doldu
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisinde tüm detaylar: İşte örnek ödeme tablosu ve aylık taksitler
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un 107 bin liralık kayak tatili! Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Gelirden çok gider var
CHP'li Bakırköy Belediyesi'ni çöp götürüyor!
Fazıl Say'ın İmamoğlu pişmanlığı! éİmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim
Ağrı kesici bağımlısı kadının şoke eden değişimi: Ağzında diş kalmadı

Ağrı kesici bağımlısı kadının şoke eden değişimi: Ağzında diş kalmadı

Prenses Diana'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Prenses Diana'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Ev alacaklar bu habere dikkat! Tapu ile ilgili flaş detay...

Ev alacaklar bu habere dikkat! Tapu ile ilgili flaş detay...

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!