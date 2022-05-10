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Beyaz Gazete
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Putin yeniden baba mı oluyor? Alina Kabayeva hamile iddiası!

Kabayeva'nın tekrar hamile olduğuna ilişkin iddia ortaya atıldı. Paylaşımın yapıldığı kanalla ilgili ayrıntı dikkat çekti.

Ekleme: 10.05.2022 - 12:08 Güncelleme: 10.05.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Putin yeniden baba mı oluyor? Alina Kabayeva hamile iddiası!Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastik sporcusu Alina Kabayeva ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ukrayna savaşı nedeniyle ABD'nin yaptırım listesinde olan Kabayeva'nın hamile olduğu öne sürüldü.

'Kabayeva yeniden hamile'
38 yaşındaki Kabayeva ile ilgili General SVR adlı Telegram kanalından yapılan paylaşımda, 'Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in depresif ve biraz soğuk göründüğünü zaten duyurmuştuk. Bu anlaşılabilir bir durum. Dün Putin, Alina Kabayeva'nın yeniden hamile olduğunu öğrendi.' denildi.

New York Times'ın haberine göre, dün dolaşıma giren iddia henüz doğrulanmadı. Ancak söz konusu sosyal medya kanalının, 'Viktor Mihayloviç' takma adıyla bilinen eski bir Rus Dış İstihbarat Teşkilatı Korgenerali tarafından yönetildiğinin iddia edildiğine dikkat çekildi.

Putin yeniden baba mı oluyor? Alina Kabayeva hamile iddiası!

Çift hakkındaki iddia
Aynı kanal, daha önce Putin'in kanser ameliyatı geçirdiğini ve görevi geçici olarak eski bir federal polis şefine devretmek zorunda kaldığını bildirmişti.

Konuyla ilgili kaynaklar, 69 yaşındaki Putin ve Kabayeva'nın 7 yaşında ikiz kızları ve iki oğlu olduğunu söylese de çift, bunu resmi olarak doğrulamış değil.

'Çocukların hepsinin İsviçre pasaportu var'
Page Six'e açıklama yapan bir kaynak, 'Çocukların hepsinin İsviçre pasaportu var.' dedi.

Putin'in, Lyudmila Shkrebneva ile ilk evliliğinden 36 yaşındaki Maria ve 35 yaşındaki Katerina adlı iki kızı var. Çift, 2013 yılında boşandı.

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