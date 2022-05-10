Milyonlarca çalışan dikkat! İşte kıdeme hak kazanma takvimi!

Sadece işten çıkartılanlar değil, bazı şartlarda kendisi ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor. Haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik ve primin tamamlanması bu yolu açıyor.

İşyerinde en az 1 yıl çalışarak hak kazanılan kıdem tazminatı, normal koşullarda emeklilik, vefat, işten çıkartılma, haklı nedenle istifa, askerlik, evlilik nedeniyle iş bırakma durumunda alınabiliyor.İlk işe girişi Eylül 1999'dan önce olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla kıdem tazminatı verilirken; işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkınınkapsamı genişledi. 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanlara yönelik de emeklilik için yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması halinde 'kıdem tazminatına esas yazı' düzenlenebileceği konusunda il müdürlükleri ve merkezlerini bilgilendirdi.Bu kapsamda olanların tazminat almak için SGK'ya başvurarak aldığı yazıyı işverene vermesi gerekiyor.