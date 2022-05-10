Metmetçik şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı! 433 terörist öldürüldü...

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz dikenlere karşı amansız mücadele topyekûn devam ediyor. Gabar'da, Bestler-Dereler'de, Tendürek'te, Amanoslar'da ve Sarpkaya gibi bölgelerde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekatın düzenlediği birbirinden başarılı operasyonlarla PKK mensuplarının inleri başlarına yıkıldı. SABAH güvenlik güçlerinin başarıyla yürüttüğü operasyonların bilançosuna ulaştı. Şehitlerin aziz hatıralarına ithafen düzenlenen Eren Operasyonlarında 433 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın yönetici kadrosunda yer alan teröristler tek tek etkisiz hale getirilerek şehitlerin kanları da yerde kalmadı. Eren operasyonları örgütün Türkiye içerisindeki hareket kabiliyetini yok etti.

Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz dikenlere karşı verilen amasız mücadelede canlarını feda eden şehitlerimizin ve özellikle 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte "Eren Operasyonları" başlatıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçkin birlikleri olan Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve operasyon yapılan bölgeye hakim olan Güvenlik Koruyucuları, PKK'nın kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetleri azaltmak adına yaz kış demeden doğu ve güneydoğu bölgelerinde operasyon düzenliyor.



ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI



Güvenlik güçleri, icra ettiği operasyonların her birini ay yıldız uğruna şehit düşen silah arkadaşlarına ithafen gerçekleştirdi. Amanoslar'da Şehit Jandarma Er Esat Mengilli, Diyarbakır ve Bingöl'de Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt, Siirt'te Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici, Mercan Dağları'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Sarpkaya'da Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak, Tendürek'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, Batman-Zori'de Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan, Bingöl-Sağgöze'de Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz, Hakkari'de Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar, Hakkari 'de Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar ve 58 bölgede düzenlenen operasyonlarla aziz şehitlerin adı bir kez daha terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası oldu.



PKK EN GÜVENDİĞİ BÖLGELERDE YOK EDİLDİ



Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya ilk darbeyi Şırnak'ın Bestler- Dereler bölgesinde vurarak Eren operasyonlarına başladı. Şırnak 'ta bulunan Bestler Dereler, teröristlerin geçtiği, sızmaların en fazla yaşandığı ve çatışmaların en yoğun bölge olmasından dolayı PKK için kritik noktalar arasında yer alıyor.





PKK mensupları özellikle kış aylarında kendini en güvende hissettiği Amanoslar'da, Lice'de, Mercan Dağları'nda, Sarpkaya'da, Tendürek'te, Kazan Vadisi'nde, Gabar'da, Karageçit'de ve İnceler'de hiç ummadıkları anda güvenlik güçlerine enselerinde hissetti ve inleri başlarına yıkıldı.



50 BÖLGEDE 339 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçleri İHA ve SİHA desteğiyle "Eren Operasyonları" 15 ayrı bölgede icra ederek ilk etabı tamamlamasının ardından 35 bölgede peş peşe düzenlediği "Eren-Kış Operasyonları" ile terör örgütü PKK'ya darbe indirdi.



Operasyonlar da 339 terörist etkisiz hale getirilirken bin 639 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Ayrıca; 421 mayın/EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 4.621 kg. esrar, 5.983 kg. patlayıcı ile 123 bin 391 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi.



PKK'YA SINIR İÇİNDE ABLUKA



Eren-Kış Operasyonlarının tamamlanmasının ardından bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına 8 bölgede Eren-Abluka operasyonları başlatılırken 63'ü PKK/KCK, 31'i DEAŞ terör örgütü mensubu 94 terörist etkisiz hale getirildi.



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI



Eren operasyonlarıyla birlikte terör örgütü PKK'nın yönetici kadrosunda bulunan kişiler tek tek etkisiz hale getirilerek şehitlerimiz kanı yerde kalmadı. PKK mensuplarının yönetici kadrosundaki kayıpların ardından paniklediği ve sıra kendilerine geleceği korkusuna kapıldıkları ortaya çıktı. Bitlis kırsalında örgütün sözde 'kadın sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve 2 milyon liraya kadar ödüllü yeşil kategoride aranan Suriye uyruklu, 'Baharin Afrin' kod adlı Leyla Şeyho, Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 1 milyon liraya kadar kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Soreş Kars Roni' kod adlı Erhan Mingsar, Hakkari bölgesinde sorumlu seviyesinde faaliyet yürüten ve 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan "Reber" kod adlı Semih Sayılgan, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunan 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirdi.



228 KİŞİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU



PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütünün gerçek yüzünü gören terör örgütü mensupları kaçmayı başardı. İkna çalışmaları neticesinde 2021 yılından günümüze 228 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.



