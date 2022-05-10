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Mermi yedirip, kırmızı etek ve gecelik giydirmişti! İşkence davasında flaş karar!

Husumetli oldukları kişileri evde alıkoyup gecelik ve etek giydiren 4 şüpheliden Ebubekir T., ilk duruşmada tahliye oldu.

Ekleme: 10.05.2022 - 13:27 Güncelleme: 10.05.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Mermi yedirip, kırmızı etek ve gecelik giydirmişti! İşkence davasında flaş karar!Bursa'nın Yıldırım ilçesinde E.M. ile kız meselesi yüzünden husumet yaşayan Yaşar Ç., yanındaki iki arkadaşıyla beraber E.M. ve arkadaşı M.Ş.'nin ellerini kelepçeleyip çeşitli işkenceler yaptı.

Tehdit edildiler, mermi yuttular, gecelik giydiler...

Şubat ayında yaşanan o olay ise Yaşar Ç.'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mermi yedirip, kırmızı etek ve gecelik giydirmişti! İşkence davasında flaş karar!

3 şüpheli tutuklandı
Görüntülerin ardından Yaşar Ç., Ebubekir T., Gökhan Y. ile Gamze Ü. gözaltına alındı. Yaşar Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y. tutuklanırken, Gamze Ü. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, ‘Yağma', ‘Yaralama', ‘Hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘Şantaj' ve ‘Silahla tehdit' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mermi yedirip, kırmızı etek ve gecelik giydirmişti! İşkence davasında flaş karar!

Başka mağdura da kırmızı etek giydirdiler
Rehin alma görüntülerinin haberlerde ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından O.S. isimli bir kişi, Ebubekir T. tarafından kendisine de ‘kırmızı etek' giydirildiği ve o anların videosunun çekildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tutuklu sanık Ebubekir T. hakkında Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘Silahla tehdit' suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava daha açıldı.

Mermi yedirip, kırmızı etek ve gecelik giydirmişti! İşkence davasında flaş karar!

'Sevgilimi taciz ettiği için yaptım'
Davanın ilk duruşması, 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Ebubekir T., 'Müştekiyi 10 yıldır tanırım. Kendisine ve annesine maddi destekte bulundum. Kendisi benim evimde, annesi de kız arkadaşım Elif'in evinde kalmaktaydı. Müşteki, annesini görmek için kız arkadaşımın evine gittiğinde, ‘Ebubekir seni hak etmiyor, benimle birlikte olmak ister misin?' diyerek sözlü tacizde bulunmuş. 1 Şubat gecesi evime geldiğinde kendisine kız arkadaşıma tacizde bulunup bulunmadığını sordum. Bana pişman olduğunu söylemişti. Ben de o anlık sinirimle yüzüne ve çenesine yumruk attım. Daha sonra kız kardeşime ait eteği giydirdim. Bu şekilde video çekip telefonumda tuttum. Videoyu hiçbir yerde paylaşmadım. Kendisine kesinlikle silahla vurmadım. Evimde zorla tutmadım. Kendi elbisesini giydirip evimden gönderdim. Video sosyal medyada yoktur. Polisler telefonumda yaptığı arama sırasında bu videoya ulaşmışlardır. Hakkımda şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Suçtan doğan zararı karşılamak isterim.' dedi.

Mermi yedirip, kırmızı etek ve gecelik giydirmişti! İşkence davasında flaş karar!

Tahliye kararı çıktı
Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında tüm deliller toplandığı için sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan O.S.'nin zorla getirilmesine, Ebubekir T.'nin kız arkadaşının dinlenmesine ve sanığın bu suçtan tahliyesine karar verdi.

Mermi yedirip, kırmızı etek ve gecelik giydirmişti! İşkence davasında flaş karar!

Ana dava haziranda
Yaşar Ç., Ebubekir T., Gökhan Y. ve Gamze Ü. hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan diğer dava ise önümüzdeki ay görülecek.
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