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Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef gösteren CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu

MAHCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’e 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Özel, hakim Gürlek’i hakaret içeren ifadelerle hedef göstermişti

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef gösteren CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu
Ekleme: 10.05.2022 - 15:34 Güncelleme: 10.05.2022 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef gösteren CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu
İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkemede tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme, davalı Özgür Özel'in davacı Akın Gürlek'e 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Karara karşı iki hafta içinde istinaf mahkemesine itiraz başvurusu yapılabileceği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFİ OLDU

Özgür Özel, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a vermekle suçlanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu yargılaması nedeniyle hakim Akın Gürlek'i hedef almıştı. Özel, "Bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme başkanı Akın Gürlek, DHKP/C terör örgütünün de hedefi olmuş, birçok tehdide maruz kalmıştı. Gürlek'in başkanlığını yaptığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, terör ve örgütlü suçlara yönelik yargılama yapıyor.

Twitter'da, DHKP-C terör örgütünün savunuculuğunu yapan "Armutlubizimdir" isimli bir kullanıcı, "Armutlu cephe milisleri 16 Temmuz günü Mustafa Koçak'ın katili Akın Gürlek ile ilgili yazılama yaptı" diyerek, "Akın Gürlek hakim değil cübbeli bir katildir. Adresini bilen bize getirsin" paylaşımında bulundu.

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