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Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor

Konutlarda yaşanan fiyat artışlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında hazırlanan 3 ayrı paketin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor
Ekleme: 10.05.2022 - 09:07 Güncelleme: 10.05.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor
Ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları, geçen yıla göre yüzde 120 artış gösterdi.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem konusu ekonomi oldu.

3 farklı konut paketi

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanlarında 3 ayrı paket hazırlandığını duyurdu.

"Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez ev alacaklara yüzde 0,99 faizli konut kredi imkanı"

"Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.

İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz

Yüzde 0,89 faizli paket

İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası’na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıkların Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.

20 milyar liralık kaynak

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.

Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 aya vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.

TOKİ’ye 30 milyar liralık finans

Bunların yanında TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz, vatandaşlarımıza uygun fiyatla sunulan, düşük maliyetli, düşük satış fiyatlı sosyal konut projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

Sosyal konut projelerimizin istismarını önlemek için de Bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz. Ayrıca küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

Rezerv alanlarında vergi sitisnası

Bu tür alanların rezerv konut alanı ilanı yoluyla çeşitli vergilerden istisna olmasını temin ederek, maliyetlerin düşürülmesi yoluna da gideceğiz. Rezerv alanlarda yapılan ve uygun maliyetli krediyle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satış tahdidine tabi olacaktır.

Sistemin sağlıklı işlemesini sağlamak için denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi bu alanda birikimi olan kuruluşlarımızı da kullanacağız. Kentsel dönüşüm çalışmaları, konut arzını arttırmak için destek vereceğimiz bir diğer alandır.

Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik, uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Özellikle hak sahipleri ile müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri bu projelerin denetimini de yine ilgili kuruluşlarımız vasıtasıyla daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek paketleri ve uygulamalarımızın hayırlı olmasını diliyorum.

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