Kongreye siyasi çıkarma! Türkiye'den Washington’a heyet gitti!

AK Parti Meclis Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar'dan oluşan bir heyet ABD'li senatörlerle görüşmek üzere ABD'ye gitti.Bir hafta boyunca bir seri görüşme gerçekleştirecek olan heyet, Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlu alanlar ve Türkiye'ye karsı önyargıların aşılması noktasında temaslarda bulunacak. İlk etapta Türkiye'nin talep ettiği F-16 satısı konusunda ABD hükümetinde oluşan olumlu havanın kongrede de karşılık bulması için güncel değerlendirmeler yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bölge güvenliği, enerji ve gıda arzındaki problemlerin yaratacağı riskler, Türk Amerikan işbirliğinin Avrupa barış ve istikrarına sağlayacağı katkılar, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması, İsrail, BAE ve Suudi Arabistan ile ilişkilerde gözlenen iyileşmenin sağlayacağı fırsatlar, Türkiye Ermenistan arasında başlayan görüşme süreci ve Suriye Libya Irak ile ilgili gelişmelere ilişkin çeşitli düzeyde temaslar gerçekleştirilecek.