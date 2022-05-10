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Kızılay KPSS şartsız personel alıyor!

Kızılay KPSS şartsız doktor alımı yapacağını açıkladı. Başvuruları online olarak toplamaya başlayan kurum, alım yapacağı branşları kalem kalem belirtti. Başvuru şekli ve şartları ise yayınlanan ilan ile tüm adaylara duyuruldu.

Ekleme: 10.05.2022 - 12:20 Güncelleme: 10.05.2022 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Kızılay KPSS şartsız personel alıyor!Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde İstanbul (Kartal, Altıntepe, Bakırköy tesisleri), Konya ve Kayseri'de görev almak üzere 12 farklı branşta doktor alımı yapacağını açıklayan Türk Kızılay'ı, Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklandı. İşte başvuru şekli...

Başvurular ne zaman bitiyor?
Kızılay doktor alımı başvuruları 6 Mayıs 2022 tarihinde başladı. Adaylar 6 Haziran 2022 saat 18.00 tarihine kadar başvurularını Kızılay Kariyer sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Kızılay İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan 'İlana Başvur' ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.

Başvuru Şartları Neler?
- İlgili branşta uzmanlığını tamamlamış,
- Branşı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda bilgi, deneyim sahibi ve bilimsel gelişmeleri takip eden,
- Etik değerlere bağlı, hasta güvenliği ve memnuniyetine önem veren,
- İletişim yönü güçlü,
- Tam zamanlı çalışabilecek.

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