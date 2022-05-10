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Kazakistan'dan yerli otomobile övgü: TOGG'u çok beğendik iş birlikleri başlarsa çok güzel olur

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. CES 2022 fuarı ile ilk kez dünya sahnesine çıkan ve uluslararası basında adından sıkça söz ettiren TOGG, kardeş ülke Kazakistan'ın da dikkatini çekti. Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin "Togg'u çok beğendik. Öyle büyük ve inovatif projelerde yeni iş birlikleri başlarsa çok güzel olur" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 10.05.2022 - 14:24 Güncelleme: 10.05.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Kazakistan'dan yerli otomobile övgü: TOGG'u çok beğendik iş birlikleri başlarsa çok güzel olurCES 2022 fuarı ile ilk kez dünya sahnesine çıkan yerli otomobil TOGG, uluslararası manşetlerde yerini almayı sürdürüyor. TOGG'u çok beğendiklerini açıklayan Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, "Öyle büyük ve inovatif projelerde yeni iş birlikleri başlarsa çok güzel olur" açıklamasında bulundu.

Bagdat Mussin, Bakan Varank ile dün gerçekleştirdikleri Bilişim Vadisi ziyaretiyle ilgili olarak Türkiye'de bilgi teknolojileri sektörünün salgın döneminde kendini kanıtladığını ve bu alanlarda iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.


Türkiye'den çıkan Trendyol ve Hepsiburada gibi dijital platformları da incelediklerini dile getiren Mussin, Türk mallarının Kazakistan'da iyi bilindiğini, dijital platformlarla iş birliğinin iki ülkenin ekonomik refahı için faydalı olacağını vurguladı.

Mussin, Bilişim Vadisi ziyaretlerinde Türkiye'nin Otomobili Togg'u da gördüklerini ifade ederek "Onu çok beğendik. Öyle büyük ve inovatif projelerde yeni iş birlikleri başlarsa çok güzel olur." dedi.
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