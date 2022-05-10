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Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki hamile kadın, oturduğu kanepeden ses gelmeye başlayınca içine bakmaya başladı. Bir anda kanepeden fırlayan dev fare kadını şoka uğrattı. Tuvalete giden kadın doğum suyunun ve kanın geldiğini fark etti. Apar topar hastaneye giden kadın bebeğini 2 ay erken kucağına aldı. Doktorlar doğumun başarılı geçtiğini ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi.

Ekleme: 10.05.2022 - 13:31 Güncelleme: 10.05.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!
İngiltere'de hamile olan 25 yaşındaki Tori Wedgewood, evinde dinlendiği sırada kanepenin içinden garip bir ses gelmeye başladı.

Gizemli sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan Tori, kayınvalidesini de çağırıp kanepeyi eşelemeyi çalıştı.

Kanepenin içinden bir anda dışarıya dev bir fare fırladı. Neye uğradığını şaşıran kadın korkuyla kasıldı.

Evin etrafında çılgınca koşan farenin peşine Tori'nin peşine düştü. Bir süre kovalanan fare sonunda yakalandı.

Olayın şokunu atlatamayan kadın, tuvalete gittiğinde doğum suyunun geldiğini fark etti. Tori, yaşananları 'Tuvalete gittiğimde suyumun geldiğini fark ettim ve kan lekelerini gördüm' dedi.

Hastaneye giden kadının doğumunun başladığı öğrenildi.

Böylelikle Tori, beklenen 2 ay erken gelen oğlu Jude'u kucağına aldı.

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

Kocası panikle hastaneye koştuğunu, ancak bir sıkıntının olmadığını gördüğünde rahatladığını söyledi. Doktorlar da doğumun çok başarılı geçtiğini söyledi.

Evde yapılan incelemede ise başka bir haşare ya da fareye rastlanmadı.

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