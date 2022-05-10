Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi!
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün deposunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyon sınır ötesinde ve yurt içinde devam ediyor.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürüttüğü Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunda Ekinözü ilçesinin Engizek kırsalında örgütün deposu tespit edildi.
Geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde mutfak tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.