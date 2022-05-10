  • USD: 15,19 - 15,22
  • EURO: 16,04 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor

Dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. İnanılmaz olay İstanbul'da gerçekleşti. Ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip, onlardan komisyon, kaparo ve bir kira da peşin alıp dolandıran biri kadın 3 şüpheli kısa sürede enselendi. Mağdurlar ise isyan etti…

Ekleme: 10.05.2022 - 19:46 Güncelleme: 10.05.2022 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor
Akılalmaz olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen Beytullah Buğra ile Hasan Çelikten internet sitesinden ev buldu. Daha sonra emlakçı Ozan Osman K., ile tanışıp irtibata geçtikten sonra, emlakçı çiftlere farklı zamanlarda aynı evi gösterdi.

İSTANBUL'DA KİRALIK DAİRE TUZAĞI

Daireyi beğenen Buğra çifti 12 bin TL, Çelikten çifti ise 12 bin 750 TL karşılığında kontrat imzalayarak anlaştı. Anlaşmanın ardından Ozan Osman K., komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.'nin hesabına atılmasını istedi. Parayı Ulaş K.'nın hesabına atan çiftler düğünlerine az bir zaman kala eve taşınmak istese de emlakçı tarafından tadilat ve diğer türlü bahanelerle oyalandılar.

İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor

DOLANDIRICILAR BU KEZ EVLENECEK ÇİFTLERİ HEDEF ALIYOR

Nişanlısıyla eve bakmaya gelen Beytullah Buğra, Hasan Çelikten ve nişanlısının emlakçıyla tartıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislerin yanında iki çifte de mağduriyetlerini gidereceğine ve hesaplarına 5 bin TL mağduriyet parası ekleyip göndereceğine dair söz verdi. Daha sonra çiftler emlakçıya ulaşamadığı için savcılığa giderek şikayetçi oldu.


İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor
Şikayet üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan evlerin sahibi Hülya Ç., ve kardeş olan Ulaş K., ile Ozan Osman K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan Hülya Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor
Emlakçı tarafından 12 bin 750 TL dolandırılan ve düğün arifesinde büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Beytullah Buğra, 'Başımıza kötü bir olay geldi. Biz yeni evlenmek üzereyiz. Nişanlımla beraber ilanlardan daire bakıyorduk. Daireyi bulduğumuzda bir emlakçıyla görüştük. Emlakçıyla haberleştik yolda farklı bir kişinin daireyi göstereceğini söyledi. Daireyi göstermek için Ozan Keskin bizi dolandıran adam daireye getirip bizi gezdirdi.


CHP'li Ülgür Gökhan'ın da adı karışmıştı! Çanakkale'deki mazot skandalında şok detaylar
Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak basın toplantısı
TL ile ihracat yüzde 68 yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
AK Parti'den Temmuz'da alım gücünün artırılmasına yönelik açıklama!
AK Parti'den provokatör Ümit Özdağ'a tepki: Kin ve nefreti tahrik suçudur, faşizm geleneğidir!
Canan Kaftancıoğlu’nun Fahrettin Altun’a hakaret davasında yeni gelişme!
Fransa'da 23 Nisan kutlamalarında çocukların Atatürk'e secde yaptırılması tepki çekti
Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef gösteren CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu
Terör operasyonlarına ayrılan bütçe HDP'li Mithat Sancar'ı rahatsız etti
Türk müteahhitlerin Afrika'daki varlığı Fransızlardan sonra İngilizleri rahatsız etti!
Gezi davasında yeni gelişme! İtirazlar reddedildi
İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran soru! Özel gezinin parasını kim ödedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdari Yargı Günü'nde konuştu: Milletimizi mevcut anayasadan kurtaracağız
Savaşın simgesi Yılan Adası yakınlarında flaş gelişme! İmha görüntüleri Putin'i kızdıracak
Vedat Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması!
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ'ye denizi kirlettiği için ceza!
Halil Falyalı soruşturmasında kritik ismin ifadesi ortaya çıktı!
İki çocuk annesi Dilek Ceylan'ı öldüren cani İdris Nesim'den pes dedirten savunma: 'Kontrolümü kaybettim'
Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

Sular çekildikçe cesetler ortaya çıktı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi!

Prenses Diana'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Prenses Diana'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Ev alacaklar bu habere dikkat! Tapu ile ilgili flaş detay...

Ev alacaklar bu habere dikkat! Tapu ile ilgili flaş detay...

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Çitos Efe için Bakanlık harekete geçmişti! Son hali şaşkına çevirdi!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

Kanepedeki fareyi görünce erken doğum yaptı!

İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor

İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor