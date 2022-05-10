İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyor

Akılalmaz olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen Beytullah Buğra ile Hasan Çelikten internet sitesinden ev buldu. Daha sonra emlakçı Ozan Osman K., ile tanışıp irtibata geçtikten sonra, emlakçı çiftlere farklı zamanlarda aynı evi gösterdi.Daireyi beğenen Buğra çifti 12 bin TL, Çelikten çifti ise 12 bin 750 TL karşılığında kontrat imzalayarak anlaştı. Anlaşmanın ardından Ozan Osman K., komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.'nin hesabına atılmasını istedi. Parayı Ulaş K.'nın hesabına atan çiftler düğünlerine az bir zaman kala eve taşınmak istese de emlakçı tarafından tadilat ve diğer türlü bahanelerle oyalandılar.Nişanlısıyla eve bakmaya gelen Beytullah Buğra, Hasan Çelikten ve nişanlısının emlakçıyla tartıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislerin yanında iki çifte de mağduriyetlerini gidereceğine ve hesaplarına 5 bin TL mağduriyet parası ekleyip göndereceğine dair söz verdi. Daha sonra çiftler emlakçıya ulaşamadığı için savcılığa giderek şikayetçi oldu.İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyorŞikayet üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan evlerin sahibi Hülya Ç., ve kardeş olan Ulaş K., ile Ozan Osman K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan Hülya Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.İstanbul'da inanılmaz olay! Dolandırıcılar bu kez evlenecek çiftleri hedef alıyorEmlakçı tarafından 12 bin 750 TL dolandırılan ve düğün arifesinde büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Beytullah Buğra, 'Başımıza kötü bir olay geldi. Biz yeni evlenmek üzereyiz. Nişanlımla beraber ilanlardan daire bakıyorduk. Daireyi bulduğumuzda bir emlakçıyla görüştük. Emlakçıyla haberleştik yolda farklı bir kişinin daireyi göstereceğini söyledi. Daireyi göstermek için Ozan Keskin bizi dolandıran adam daireye getirip bizi gezdirdi.