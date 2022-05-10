İspanya’da Pegasus casus yazılım krizi! İstihbarat Başkanı görevden alındı

Hükümet, dışarıdan destek aldığı Katalan ve Bask siyasi partileri ile koalisyonun küçük ortağıaşırı sol görüşlü Unidas Podemos partisinden gelen baskıların ardından Bakanlar Kurulunda,CNI Başkanı Esteban'ın görevden alınmasına karar verdi.CNI içinde 39 yıldır görev yapan ve 5 Şubat 2020'de başkanlığa getirilen Esteban, İspanyatarihinde istihbarat kurumunun ilk kadın başkanı olmuştu.Esteban, 5 Mayıs'ta meclis komisyonunda yaptığı konuşmada, aralarında şimdiki Katalanözerk hükümet başkanı Pere Aragones'in de olduğu ayrılıkçı Katalan siyasetçilerden 18'inincep telefonlarının Yüksek Mahkemenin talimatı sonrasında CNI tarafından takibe alındığını vesürecin yasal olduğunu söylemişti.Savunma Bakanı Margarita Robles, Bakanlar Kurulunda alınan kararla ilgili basına yaptığıaçıklamada, Pegasus krizinin ve CNI Başkanı Esteban'ın görevden alınmasının İspanyolistihbaratının imajına ve güvenirliğine zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi.Robles, haziran ayı sonunda NATO zirvesine ev sahipliği yapacak İspanya'nın 'ciddi, güvenli,güvenilir bir ortak' olduğunu vurgulayarak, 3 binden fazla çalışanı olan CNI'nin tümuluslararası istihbarat kurumları tarafından saygı duyulan bir kurum olmaya devam edeceğinisöyledi.Robles, mevcut durumda Savunma Bakanlığı Müsteşarı olan ve 40 yıla yakın bir süre CNIiçinde görev yapan Esperanza Casteleiro Llamazares'in yeni CNI başkanı olarak atandığınıaçıkladı.Llamazares, Esteban'ın ardından CNI'nin ikinci kadın başkanı oldu.Diğer yandan Bask ve Katalan siyasi partiler ile ana muhalefetteki sağ partiler, Esteban'ın yanı sıra Savunma Bakanı Robles'in de istifa etmesi gerektiğini savundu.ABD'nin The New Yorker dergisinin 18 Nisan'da ortaya attığı ve Kanada'nın TorontoÜniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab araştırma grubununverilerine dayandırdığı haberde, 60'tan fazla Katalan siyasetçinin ve düşünce önderlerinin, CNItarafından Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı ileri sürülmüştü.İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen 'Pegasus' casusyazılımla dinlenmelerini 'siyasi skandal' olarak yorumlayan Katalan siyasetçiler, konunun hızlıve en ince ayrıntılarına kadar soruşturulmasını, sorumluların cezalandırılmasını hükümettenistemiş ancak beklediği tepkiyi görmeyince hükümet ile siyasi bağlarını en düşük seviyeyeindirme kararı almıştı.Katalan özerk hükümeti, CNI başkanı Esteban'ın görevden alınmasını 'doğal bir sonuç' olarakyorumlayıp, yeterli olmadığını savunuyor.PEGASUS İLE DİNLENENLERE BAŞBAKAN VE SAVUNMA BAKANI'NDAN SONRA İÇİŞLERİ BAKANI DA EKLENDİBu arada Katalan siyasetçilerin dinlenmesinden bağımsız olarak İspanya'da bazı hükümetüyelerinin de 'yasa dışı ve dış mihraklarca' Pegasus sistemiyle dinlenmesiyle ilgili yeni bilgilerpaylaşıldı.Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı MargaritaRobles'in yanı sıra İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın cep telefonunun da Pegasussistemiyle dinlendiğinin Ulusal Kriptoloji Merkezi tarafından tespit edildiğini açıkladı.Rodriguez, Marlaska'nın cep telefonuna Robles'te olduğu gibi 2021 Haziran ayındagirildiğinin belirlendiğini, aynı program ile Tarım Bakanı Luis Planas'ın cep telefonuna yapılanmüdahale girişiminin ise başarısız olduğunu kaydetti.Hükümet, söz konusu olayları araştırması için Ulusal Mahkemeye başvurmuş, mahkeme desoruşturmanın gizli yürütülmesine karar vermişti.İspanyol basını, İspanya-Fas krizinin yaşandığı döneme denk geliyor olmasından dolayı bazıhükümet üyelerinin dinlemesinin arkasında Fas'ın olduğunu iddia etse de bu ülke ileilişkilerini düzeltmeye çalışan hükümet yetkilileri bunu yalanlamıştı.